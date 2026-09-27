Liberan a activista mexicano tras ser detenido en Colombia, ¿de qué lo acusan?: “¡La víctima no soy yo! VIDEO

Hace algunos días, se hizo viral el caso del activista mexicano Samuel Adrián, director del documental “Colombia: fábrica de niños trans”, quien fue detenido de manera injusta, según lo señalado por sus seguidores, pues al parecer el activista no está cometiendo ningún delito como en otros casos en los que se han visto involucrados otros creadores de contenido, como un querido ícono del pop acusado de violencia.

Hoy, después de varios días tras las rejas, el activista ha salido a dar sus primeras declaraciones asegurando que no se va a detener. Aquí te compartimos todos los detalles.

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Samuel Adrián es un activista conservador / Redes Sociales

Activista liberado en Colombia: ¿Por qué lo arrestaron a su llegada al país?

Samuel Adrián ha estado en el ojo del huracán luego de que hiciera público su documental “Colombia, fábrica de niños trans”, mismo en el que expone la manera en la que en dicho país, están aplicando tratamientos de afirmación de género a menores de edad.

Aunque en principio parecía que el motivo de la detención del influencer había sido en sí misma la publicación del documental, es importante señalar que no es así, y que Samuel Adrián fue privado de su libertad por los siguientes motivos:

El uso de la imagen del médico colombiano Mario Angulo SIN SU CONSENTIMIENTO, misma que se utilizó no solo en el documental, sino también en videos subidos en Youtube. El médico es señalado como uno de los promotores de estas terapias hormonales que critica el activista.

SIN SU CONSENTIMIENTO, misma que se utilizó no solo en el documental, sino también en videos subidos en Youtube. El médico es señalado como uno de los promotores de estas terapias hormonales que critica el activista. La negativa de Samuel Adrián de retirar o modificar los fragmentos del documental en los que aparece el médico antes mencionado.

Tras negarse a cumplir con lo solicitado por la orden judicial, el activista debía pagar una multa económica o bien pagar con cárcel durante 10 días.

🇲🇽🇨🇴 Liberan al activista mexicano de derechas Samuel Adrián, tras permanecer 10 días detenido en Bogotá por exponer en su documental «Colombia: Fábrica de Niños Trans» a una clínica colombiana que mutila genitales a niños para convertirlos en transexuales. https://t.co/nugUY10HZc pic.twitter.com/A8UyVxAJpU — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 24, 2026

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Samuel Adrián fue liberado tras 10 días encarcelado / Redes Sociales

¿Qué dijo Samuel Adrián tras su liberación de una cárcel colombiana?

Después de 10 días privado de su libertad, Samuel Adrián fue liberado de la estación de policía de Usaquén, y sin perder ni un segundo, compartió sus primeras impresiones, asegurando que se mantiene firme y que de ninguna manera modificará los fragmentos del documental en los que aparece el médico:

“Yo sabía que podía pasar esto, sabíamos que teníamos una orden de arresto por desacato pero no íbamos a bajar ese documental, porque teníamos que hablar, teníamos que mantenernos firmes” Samuel Adrián

Finalmente, Samuel Adrián dijo que él no se consideraba como víctima luego de su arresto: “yo ya estoy libre, estoy contento, aquí está mi esposa, aquí están mis papás que vinieron desde México. La víctima no soy yo, las víctimas son los niños”.

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Samuel Adrián lanzó polémico documental / Redes Sociales

¿Quién es Samuel Adrián, activista arrestado en Colombia?

Samuel Adrián es un activista mexicano que ha ganado gran notoriedad tras la publicación de su documental “Colombia, fábrica de niños trans”, además de tener varios miles de seguidores en sus redes sociales en las que toca temas de corte conservador.

Como parte de su contenido cotidiano, Samuel Adrián, analiza y comparte videos relacionados con valores familiares, crianza, masculinidad, religión, fe y espiritualidad, criticando la famosa cultura woke y la ideología de género, muy similar a lo compartido por el actor Eduardo Verástegui.