¿Andaba de parranda? Mujer acusada de fingir su muerte para no pagar una tanda ‘resucita’ y se defiende

El Internet y las redes sociales nuevamente volvieron a hacer de las suyas, hace unos meses se hizo viral que una mujer aventó su camioneta a dos estudiantes en un paso peatonal, ahora el blanco de las críticas y funa es una mujer de Nuevo León que quedó evidenciada al aparentemente fingir su propia muerte para no entregar una tanda con un valor cercano al millón de pesos, según el testimonio de los involucrados. Sin embargo, la historia habría dado un giro inesperado que provocó que la chica saliera a dar su versión de los hechos. ¡Te contamos todo!

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Vanelly Zavala salió a desmentir los rumores en su contra. / Redes Sociales

¿Por qué acusan a Vanelly Zavala de haber fingido su propia muerte en Nuevo León?

En días pasados, las redes sociales se inundaron de la historia protagonizada por Vanelly Zavala, una joven de Nuevo León que supuestamente habría defraudado a varias personas mediante una tanda, desapareciendo después de haber recibido el dinero.

Al darse cuenta que no obtenían ninguna respuesta, los involucrados empezaron a hacer el caso público, esperando saber qué estaba pasando, sin imaginar lo que estaba por venir.

La historia dio un inesperado giro cuando comenzaron a circular esquelas con la fotografía de Vanelly Zavala, en las que supuestamente se anunciaba su fallecimiento, e incluso se revelaba que sus restos serían velados en las Capillas Funerarias la Fe.

De manera inesperada la cuenta oficial de dicha funeraria salió a desmentir que se estuviera realizando algún tipo de servicio relacionado con la joven, dejando al descubierto el engaño:

“Capillas Funerarias la Fe informa a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y al público en general que la persona mencionada en la imagen identificada como Vanelly Zavala no se está velando en nuestras instalaciones” Capillas Funerarias La Fe



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Vanelly Zavala salió a desmentir su muerte. / Redes Sociales

Vanelly Zavala, ¿se defiende de las acusaciones en su contra?

Luego de la polémica generada en su contra, de manera inesperada Vanelly Zavala reapareció en sus redes sociales “más viva que nunca”, asegurando que todo se trataba de un equívoco del que ella no era responsable: “aquí sabemos que yo no fingí mi muerte, que las mismas clientas lo hicieron, pero daré con la que hizo la imagen porque yo también tengo derecho a dar mi versión”, mencionó.

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¿Qué pasará con Vanelly Zavala luego del escándalo de las tandas?

Similar al destino del hombre que fingió su muerte tras ser atrapado en una infidelidad por sus dos esposas, Vanelly Zavala ¡tendrá que enfrentarse a la justicia! Ahora que se sabe que está sana y salva, Vanguardia ha informado que la Fiscalía de Nuevo León habría confirmado que ya existe una denuncia en contra de la joven que organizaba tandas.

Según datos revelados esta denuncia se habría presentado por un caso de fraude por un monto que asciende a los 14 mil pesos mexicanos.