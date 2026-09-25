Víctor Valverde: Difunden VIDEO del ataque armado en el que terminó herido el cantante

El cantante Víctor Valverde vivió momentos de angustia luego de presenciar un ataque armado mientras se encontraba en un restaurante.

Luego de varias horas de especulación sobre su estado de salud y de la incertidumbre por saber qué fue realmente lo que ocurrió, en redes sociales comenzó a circular un video que mostraría los segundos posteriores a la agresión.

En las imágenes se puede observar parte de la situación que se vivió dentro del establecimiento después de que se registraran las detonaciones, mientras los comensales intentaban ponerse a salvo.

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Víctor Valverde / Redes sociales

Filtran VIDEO del ataque armado que dejó herido a Víctor Valverde

En redes sociales circula un video de lo que parecen ser los segundos posteriores a las detonaciones que ocurrieron dentro del establecimiento.

En las imágenes se observa a los comensales de rodillas, mientras buscan refugio en diferentes espacios del restaurante para ponerse a salvo.

Victor Valverde / Instagram

Como parte de la reacción de las personas, se observa y escucha cómo algunos comienzan a rezar, preocupados por su seguridad y todavía asustados por lo que acababa de suceder.

“Estamos pidiendo oración por por todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús, escondidos en la cocina”, se escucha decir a uno de los presentes.

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‼️#Almomento 🎥 Video ASÍ VIVIERON COMENSALES DENTRO DEL TAI PAK EL ACTO DE TERROR DE ATAQUE ARMADO‼️



EN CONVERSACIÓN SE ESCUCHA LO SIGUIENTE 🔽🔽



​Hombre 1 (orando de fondo):



​"...Padre celestial, nos ponemos en tus manos. Sabemos que tú tienes el control, tú tienes la… pic.twitter.com/KzaolsTHJG — Contacto Revista (@ContactoRevist) September 25, 2026

¿Víctor Valverde era el objetivo del ataque?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que Víctor Valverde fuera el objetivo directo del ataque armado ocurrido en un restaurante.

Se sabe que el cantante se encontraba entre los comensales cuando el grupo de hombres armados ingresó al establecimiento y comenzó a disparar, dejando una persona muerta y varios lesionados, entre ellos el intérprete, quien recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo.

Tras la agresión, la Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer cuál habría sido el móvil del ataque.

Entre los puntos que buscan esclarecer se encuentra si alguna de las personas que se encontraban dentro del restaurante era el objetivo directo de los agresores.

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Víctor Valverde / Instagram

¿Cómo se encuentra el cantante luego de la balacera?

Luego de resultar herido durante la balacera, Víctor Valverde fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo, aunque otra versión señala que únicamente presentó un rozón de proyectil de arma de fuego.

Tras recibir atención médica, su estado fue reportado como estable, pero reservado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre su evolución médica, por lo que se espera que en las próximas horas pueda existir información oficial sobre su estado de salud.

Este caso se suma a los recientes ataques armados que han involucrado a músicos en México, pues apenas hace unos días, dos integrantes de la agrupación ‘Alto exceso’ fueron asesinados durante una agresión.

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