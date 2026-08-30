Actor de telenovelas mexicanas al borde de la muerte tras sufrir ataque violento en fiesta: “Dejé de salir”

A unos días del ataque armado contra Ediberto Portillo, fundador y vocalista de ‘Beto y sus canarios’, un querido actor se sincera sobre la agresión que sufrió en una discoteca de México. De acuerdo con su testimonio, lo ocurrido provocó que no saliera de su casa por varios meses. Te contamos lo ocurrido.

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Actor fue atacado en una fiesta / Redes sociales

¿Qué actor sufrió una agresión en una discoteca de México?

Se trata de Joaquín Ferreira, un actor de origen argentino que fue tendencia por su participación en la serie de Netflix ‘Club de cuervos’. En una reciente entrevista para un programa local, contó que fue atacado en una discoteca de México.

De acuerdo con su testimonio. Todo ocurrió durante sus primeros días en el país. Fue a un antro de la ciudad para celebrar el cumpleaños de un amigo. Mientras estaba dentro, comenzó a conversar con una chica que, al parecer, era la DJ del lugar.

Cuando fue al baño, lo golpearon. Relató que quedó inconsciente por el ataque y que, al despertar, se dio cuenta de que, entre otras cosas, tenía la nariz rota.

“Había una chica que era la que tocaba la DJ, que era muy bonita. Nos pusimos a hablar y me invitó un tequila y me dijo: ‘¿No quieres venir acá?’ Fui al baño a ponerme la campera (el suéter) y fui a hacer pis. Solo me acuerdo de que me di vuelta, como subiéndome la bragueta, y vi una cabeza que hacía ¡pum! Me pega y me desmayo completamente. Me estaban pateando la cabeza. A mí no me mataron de pe…”. Joaquín Ferreira

Dijo que, al despertar, escuchó sonidos de patrullas y un amigo se encontraba junto a él: “Escuché (sonidos de patrullas). Me levanto. Mi amigo tenía la cabeza metida debajo de un auto porque lo estaban pateando tres personas. Pasa la chica por detrás de mí. De la nariz me salía sangre como de una canilla (llave). La chica se sube a un taxi”, indicó.

Mencionó que, si bien tenía seguro médico, no lo apoyaron con los gastos hospitalarios por un tecnicismo: “Me rompieron la nariz en tres partes. Fue en México, apenas llegué. La primera vez que salía”, expresó.

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ESCUCHEN LA TERRIBLE HISTORIA DEL ACTOR JOAQUÍN FERREIRA EN MÉXICO 🇲🇽🤯#Mesaza de Juana Viale: "Cuando llegué a CDMX, fui al cumpleaños de un amigo y había una CHICA MUY BONITA que era la DJ y hablamos. Después en el baño ME GOLPEARON Y ME DESMAYÉ, ME ROMPIERON LA NARIZ, NO ME… pic.twitter.com/y2AlIS4vEb — Empalados (@empaladosok) August 23, 2026

¿Por qué agredieron al actor Joaquín Ferreira en México?

Durante la conversación, Joaquín Ferreira mencionó que, tras el ataque, se mantuvo recluido cuatro meses en su hogar por miedo. Señaló que poco después se encontró a la chica en cuestión y le preguntó la razón de la agresión.

La DJ le habría dicho que era pareja de un criminal. Al parecer, el delincuente formaba parte de una banda que la obligaba a atraer personas para violentarlas y/o robarles.

“La chica se me acercó como tres veces. La tercera vez le digo: ‘¿Qué pasó?’ Me dice: ‘Yo soy la novia de un chico de una banda. Les gusta mandarme a mí y acaban de matar a un amigo que estuvo en coma tres meses. Les digo que no me mataron de ped…”, puntualizó.

Reveló que, afortunadamente, lo ocurrido no tuvo mucha repercusión en su salud. Tan solo “respira raro”. También aclaró que, pese a todo, sigue teniendo muy buena percepción de México, pues entiende que “en todos lados pasan cosas”.

Joaquín Ferreira tuvo miedo de salir tras el ataque que sufrió / Redes sociales

¿Quién es Joaquín Ferreira, actor agredido en México?

Joaquín Ferreira es un actor, artista plástico y diseñador argentino naturalizado mexicano. Actualmente tiene 40 años. Comenzó su carrera en 2015 y se le ha visto en grandes proyectos como:

‘Club de cuervos’

‘Paquita la del barrio (serie)’

‘Tres milagros’

‘40 y 20’

‘La suerte de Loli’

‘Moira’

‘Buenos chicos’

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