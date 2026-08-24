¿Julia Urbini perdonará presunta infidelidad de Paco Pizaña? Aseguran que habría recalentado: “Van poco a poco”
La relación entre Julia Urbini y Paco Pizaña terminó tras rumores de infidelidad. ¿Meses después confirman recalentado? Todo este martes de TVNotas.
Luego de que el año pasado la relación entre Julia Urbini y Paco Pizaña terminó por una presunta infidelidad del actor, hace unos días los encontramos en la presentación del libro de Diana Bracho, donde estuvieron juntos. Una persona cercana a la pareja nos confirma que retomaron su relación hace unos meses, aunque van paso a paso y todavía no quieren hacerlo público.
¿El actor Paco Pizaña le fue infiel a Julia Urbini?
Recordemos que, tras su paso por el programa Top chef VIP (2025), a Paco Pizaña se le vinculó sentimentalmente con Cristina Porta, la ganadora del reality, con quien se dice que le puso el cuerno a Julia, su esposa, con quien llevaba más de 9 años de relación y habían contraído nupcias en 2023.
Nuestra fuente relató: “Después de lo que pasó en Colombia el año pasado, mientras él grababa Top chef VIP, donde se dice, porque hasta la fecha él sigue diciendo que no le puso el cuerno a Julia y que todo se malentendió, ella decidió terminar la relación. En cuanto regresó, él se mudó con un amigo para darse espacio. Pasaron muchos meses para que volvieran a tener contacto”.
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¿Por qué Julia Urbini y Paco Pizaña podrían reconciliarse tras infidelidad?
Nos cuentan que fue Paco Pizaña quien empezó a buscarla. “De pronto él se empezó a hacer presente y a insistirle que no tiraran todo por la borda. Ella, la verdad, estaba renuente al principio, pero poco a poco fue cediendo. Pese a todo, lo ama. No les puedo decir que ya regresaron al 100, pero van en camino”.
De acuerdo con la fuente, para Julia no estaría siendo tan fácil esta situación, pero Paco hace su luchita. “Están en ese proceso de reencontrarse, de ver si realmente vale la pena o no retomar todo lo que habían construido. Al final, fueron casi 10 años de relación que no se pueden soltar así como así. A ella le está costando, porque se sintió traicionada, y hasta cierto punto ofendida, pero él está ahí presente, para que vuelva a confiar en él”.
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¿Julia Urbini y Paco Pizaña anunciarán su reconciliación próximamente?
Finalmente, aunque el día que los vimos todo parecía estar bien entre ellos, nos dicen que aún no están dispuestos a dar pasos significativos en la relación:
Están fluyendo. Hasta donde sé, aún no se siguen en Instagram o redes sociales. Van poco a poco. No se ven diario, no salen muy seguido con más gente. De hecho, me sorprende que hayan ido juntos a lo del libro, pero como los 2 son admiradores de la señora y fueron buenos amigos en un proyecto que compartieron, imagino que por eso llegaron juntos.
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