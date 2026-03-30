¿Paco Pizaña y Cristina Porta se reconcilian? El actor la reconquistaría tras presuntamente dejar a su esposa

La relación que surgió el año pasado entre Cristina Porta y Paco Piñaza en el reality Top chef VIP estuvo marcada por la polémica, ya que se les señaló de haber iniciado un romance a pesar de que él estaba casado con la actriz Julia Urbini, aunque él lo ha negado. Finalmente, la relación entre Porta y Pizaña no prosperó y en enero pasado terminaron. Un amigo de ambos nos contó que él quiere reconquistarla.

¿Paco Pizaña quiere reconquistar a Cristina Porta tras terminar su relación?

Según la fuente, el actor: “Paco (Pizaña) sigue interesado en Cristina, siente una gran atracción por ella. Lo que vivieron fue corto, pero muy intenso. Incluso cuando se enteró de que ella estaba siendo pretendida por una estrella de realities español, le pidió que volvieran”.

“Imagínate si la quiere, que dejó su relación de más de 7 años con Julia Urbini, con quien es cierto que ya no estaban bien. Con Porta tuvo una gran química. Los 2 son explosivos, de carácter fuerte, brutalmente honestos. Eso le encantó”.

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Paco Pizaña y Cristina Porta / @Cristiporta, @Pacopizaña y @jose_carlosmontoya

¿Por qué Paco Pizaña y Cristina Porta terminaron?

En cuanto a por qué Paco Pizaña y Cristina Porta terminaron en enero pasado, nos confesó: “Justamente sus caracteres tan dominantes, que fue lo que los unió, finalmente los separó. Empezaron a tener algunas discusiones, porque los 2 creían tener la razón sobre ciertas cosas. La verdad es que Cristina no se sentía a gusto con el hate que recibía. Todos la señalaban de haberse entrometido en un matrimonio”.

“Hasta en La casa de los famosos, que se transmite por Telemundo, la reina de belleza Celinee Santos, que convivió con ellos en Top chef VIP, aseguró que, efectivamente, había existido infidelidad, situación que siempre ha negado Cristina. A la imagen de ella, que ha iniciado con gran éxito carrera en Telemundo, no le conviene estar con esos escándalos, que no son ciertos. Tras su ruptura, Paco y Cristina incluso se dejaron de seguir en redes sociales”.

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¿Cristina Porta ya tiene romance tras terminar con Paco Pizaña?

En cuanto al supuesto tercero en discordia entre Cristina Porta y Paco Pizaña, nuestra fuente nos contó: “Se llama José Carlos Montoya. Se hizo muy famoso tras su paso por un reality que se llama La isla de las tentaciones. Sus videos se hicieron tan virales que incluso se trasmitieron en programas anglosajones. Es considerado una estrella de los realities”.

Incluso, aseguran que recientemente los vieron juntos. “Hace más de 1 mes, a Cristina y Montoya se les vio en un partido de futbol y se supo que él la estaba pretendiendo, aunque ahorita Montoya ya declaró que no están juntos y hasta lanzó cierto comentario, que muchos tomaron como indirecta a Porta, en el que señaló que él quiere a alguien que tenga todo el tiempo para él. No le gusta que ella se encuentre entre México y EU, mientras que él está solo en España. Quién sabe si más adelante retomen las salidas, pero ahorita ella tiene como prioridad su carrera”.

Esa nueva posibilidad de amor para Cristina no puso nada contento a Paco. “Imagínate, ver que la mujer que te interesa ya está saliendo con otro... Por eso quiso ver si podía haber un nuevo intento”.

Finalmente, nuestra fuente nos contó si Paco podría regresar con su ex, Julia Urbini. “La verdad es que han sido sumamente herméticos. No sabemos si ya firmaron el divorcio, pero a ella la vemos muy recuperada y feliz. Al principio sí le afectó mucho la separación. Dudo que quiera reconciliarse tras lo ocurrido, pero todo es posible en esta vida y no lo descarto. De él hemos sabido que, a pesar de sus deseos por volver con Cristina, también ha tenido algunas citas, pues es muy cotizado por las mujeres. A ver qué sucede”.

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José Carlos Montoya / @Cristiporta, @Pacopizaña y @jose_carlosmontoya

¿Quién es Paco Pizaña y en qué programas ha participado?

Nacido en Veracruz, inició con pequeños papeles en novelas como La gata, Mi corazón es tuyo y Yo no creo en los hombres.

y Logró notoriedad en Caer en tentación, donde conoció a su aún esposa, Julia Urbini, en 2017.

Siguieron proyectos como: Médicos, línea de vida, entre otras.

entre otras. Hace 4 años participó en el reality Survivor .

. El año pasado lo vimos en Regalo de amor y fue finalista en Top chef VIP.

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