Lorena Herrera explota contra Cristina Porta en Top chef VIP: “Es gente desagradable, no vale la pena”

La cocina de Top chef VIP 2025 está que arde, y no precisamente por los fogones. Lorena Herrera y Cristina Porta no se soportan, y su enemistad ya explotó en vivo. Entre gritos, burlas y frases como “gente desagradable”, las semifinalistas dejaron claro que su pleito no es solo parte del show, sino que se extiende fuera de cámaras. ¿Qué pasó entre ellas? ¡Ni te imaginas!

Mira: Salvador Zerboni y Angélica Celaya se enamoraron en TopChef VIP, y “¡ya hasta planean vivir juntos!”

Top Chef VIP / Captura de pantalla

¿Por qué se pelearon Lorena Herrera y Cristina Porta en Top chef VIP 2025?

La tensión entre Lorena Herrera y Cristina Porta alcanzó su punto más alto en la recta final de Top chef VIP 2025, el reality culinario de Telemundo que ha reunido a 20 celebridades en una competencia llena de drama, sazón y emociones. Aunque ambas lograron llegar a la semifinal, su relación se ha deteriorado al grado de protagonizar una pelea en vivo que dejó a todos con la boca abierta.

El conflicto se remonta a un reto semanal cuando les tocó cocinar juntas al aire libre. En medio del caos por lograr la cocción perfecta de las carnes, Lorena le pidió a Cristina que bajara la voz, pues bajo la presión tiempo la actriz ya estaba perdiendo los estribos.



“¡No grites!” , le dijo Lorena Herrara.

, le dijo Lorena Herrara. “No me pidas que me calme” , respondió la española.

, respondió la española. “Pues no grites”, reviró Lorena.

Lee: Juan Soler renuncia a Top chef VIP por un preinfarto ¡su cuerpo ya no respondió!

Desde ese momento, la relación entre ambas se volvió insostenible. A lo largo de la temporada, los roces se intensificaron:



Cristina Porta acusó a Lorena Herrera de repetir recetas, lo que desató una discusión en la cocina. Lorena se defendió diciendo que no había preparado el mismo platillo y abandonó el área, lo que provocó que Cristina la llamara “ cobarde ” por irse sin escucharla.



de repetir recetas, lo que desató una discusión en la cocina. Lorena se defendió diciendo que no había preparado el mismo platillo y abandonó el área, lo que provocó que Cristina la llamara “ ” por irse sin escucharla. En otro episodio, Lorena intentó evidenciar a Cristina por supuestamente hacer trampa con su platillo. Cristina no se quedó callada y respondió con fuerza, lo que volvió a encender la tensión entre ambas.



por supuestamente hacer trampa con su platillo. Cristina no se quedó callada y respondió con fuerza, lo que volvió a encender la tensión entre ambas. En entrevistas fuera del programa, Lorena Herrera calificó a Cristina Porta como “gentuza” y “una persona detestable que destruye hogares”, haciendo referencia a los rumores sobre la relación de Cristina con Paco Pizaña, quien habría dejado a su esposa por ella.



y “una persona detestable que destruye hogares”, haciendo referencia a los rumores sobre la relación de Cristina con Paco Pizaña, quien habría dejado a su esposa por ella. Cristina, por su parte, se burló de Lorena en varias ocasiones, incluso imitando sonidos de gallina mientras Paco Pizaña hacía bromas sobre las clases de cocina que Lorena decía haber tomado con un chef Michelin.

Mira: Juan Soler rompe en llanto en Top chef vip por la enfermedad que enfrenta su madre: “Los dolores más grandes”

¿Qué dijo Lorena Herrera de Cristina Porta fuera de Top Chef VIP 2025?

Por si la guerra declarada no fuera clara, durante una breve visita a México, Lorena Herrera fue cuestionada por las cámaras de TVNotas sobre su relación con Cristina Porta. Su respuesta fue contundente:

“Ah, no… es tan detestable, ¿no? O sea, que andes destruyendo hogares… Yo prefiero no hablar de ese tipo de gentuza. Mejor, siguiente pregunta” Lorena Herrera

Y al insistir sobre Cristina remató que no valdría la pena mencionarla y dio sus razones: “No es digna ni siquiera de que hable de ella, bebé. No es digna. No, no, no. Soy una mujer que tiene 36 años en el medio artístico, y el nombre, mucho o poco que yo tenga ha sido por mi esfuerzo, por mi trabajo en el cine, en la televisión, en la música y todo esto. Nunca por andar destruyendo hogares, nunca. Tampoco cobro por destruir a otras personas. Yo no cobro por hablar mal de otros, ni por andar criticando a otros, ni por ser un ser nefasto. Yo no cobro por eso.”

Así fue como Lorena Herrera se pronuncio al respecto:

¿Quiénes son los semifinalistas del reality Top chef VIP 2025?

La cuarta temporada de Top chef VIP ha sido una montaña rusa de emociones. Desde el 28 de septiembre, los jueces comenzaron a revelar a los semifinalistas, y el 2 de octubre se completó la lista con los últimos dos nombres. Así quedó el grupo que sigue en la contienda por el título de mejor chef y el premio de 200,000 dólares:



Lorena Herrera

Cristina Porta

Angélica Celaya

Paco Pizaña

Matías Ochoa

Salvador Zerboni



La gran final se transmitirá el próximo lunes 6 de octubre por Telemundo, y promete ser una de las más intensas de todas las temporadas.