Paco Pizaña nos reveló detalles de ´Marea de pasiones´

Uno de los personajes que más ha destacado en la telenovela ´Marea de pasiones´ ha sido sin duda Felipe, encarnado por Francisco Pizaña que ha hecho una gran interpretación de un policía que enfrenta el dilema de haberse enamorado de una persona que puede ser responsable de un delito.

TVNotas platicó con el actor y nos dijo:

“Estoy muy contento en la telenovela porque ahora me toca estar del lado de los buenos, pero que tiene muchos matices y que la gente lo está disfrutando. La gente empatiza mucho con las diversas etapas de Felipe Bernal, el ser entregado a su profesión, en su vida familiar el ser muy protector”.

La telenovela se estrena el 4 de marzo / Liliana Carpio

Nos platicó cómo llegó a este proyecto:

“Ya había hecho una telenovela con la productora Giselle González en 2014, ´Yo no creo en los hombres´ y ella siempre ha tenido una gran confianza en mi trabajo. Y se alinearon las cosas porque yo al principio no iba a estar, porque coincidía con una serie que estaba grabando con Carmen Armendáriz, pero algo pasó y los tiempos se lograron adecuar”.

“También audicioné para el papel del antagonista Said Espino y para el hermano de la protagonista Santiago Grajales y estoy muy contento de ser el seleccionado para el gran personaje que me tocó”.

Liliana Carpio

¿Cómo es trabajar con la primera actriz, Blanca Guerra en ‘Marea de pasiones?

En esta trama encarna al hijo de Blanca Guerra y nos dijo qué le representa trabajar con esta primera actriz:

“Aprendes mucho de su experiencia. Siempre es más fácil trabajar con tan grandes personajes de la actuación. Es una bendición”.

Le cuestionamos si le gustaría ya llegar al protagónico y nos respondió: “Últimamente lo he escuchado mucho de gente de la producción, de Televisa, en redes sociales. No es algo que me quite el sueño, pero sin duda te puedo decir que preparado para la oportunidad lo estoy”.

¿Qué va a pasar en ‘Marea de pasiones’ entre Felipe y la mujer de la que se enamora?

Finalmente nos dijo qué viene:

“Mi personaje va a tener un gran cierre. Estará involucrado en la resolución de varios conflictos de la historia. Felipe vive en una contradicción entre el deseo por la mujer de la que está enamorado y el deber de su trabajo como agente de investigación. Esas líneas se cruzarán y tomará decisiones cuestionables y al público le encantará mucho esto”.

