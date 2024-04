Niurka explota contra la novia de Juan Osorio y asegura que no tiene talento para estar en ‘Aventurera’

Niurka Marcos sigue atacando fuertemente a la pareja de su exmarido Juan Osorio. Hace unos días, la vedette la llamó “mantenida”. Aunque Eva Daniela ha evitado responder a las fuertes palabras de la cantante, parece que nunca pararán.

Hace unos días se dio a conocer que la obra “Aventurera” regresa a los escenarios. Recordemos que esta obra de teatro fue la más exitosa de la actriz Carmen Salinas, quien falleció en 2021.

Doña Carmelita, productora del proyecto, consideró a Niurka para interpretar a “Elena Tejero”; sin duda, esta actuación hizo que la cubana saltara a la fama en el año 2003.

Debido a que participó en esta obra hace algunos años, el programa “Venga la alegría” le cuestionó qué opinaba de los cambios para esta nueva etapa del proyecto, ya que se dio a conocer que Olga Breeskin dará vida al personaje que Carmen Salinas interpretó por varios años.

Niurka también mencionó que espera que la producción tenga un buen equipo de montaje para que a la obra le vaya muy bien.

“Ojalá la producción escoja a un buen equipo de montaje, porque de eso depende que veamos una exquisita ‘Aventurera’. Claro que sí, si me invitan con mucho gusto, por supuesto, definitivamente. Si yo puedo pagar mi boleto para ir a verla”.

Pero la actitud de Niurka cambió rápidamente cuando el reportero comentó que Juan Osorio es el productor general del proyecto y que él nombró a su pareja, Eva Daniela, como productora asociada.

Finalmente, la vedette aseguró que Eva Daniela no tendría la experiencia suficiente para estar en un proyecto como “Aventurera”.

“La señorita mandó a que repartieran panfletos para que la reconozcan y la respeten porque ya es productora asociada. Mira, el respeto se gana. La admiración se gana. No porque diga en un papelito ya lo eres, bebé. Yo creo que ese lugar de productor asociado le correspondía mejor a Miriam, su hija, que es la que se ha roto el lomo y tiene la experiencia, el colmillo, y no a Eva Daniela, que es una chica joven sin experiencia. No va a hacer que la gente le tenga credibilidad”.