Entre lágrimas, Eduardo Capetillo le pide perdón a su hijo por alejarse de él debido a sus adicc1ones

Durante un emotivo segmento del programa ‘Juego de voces’, que es transmitido primero en Univision en Estados Unidos y luego en Televisa en México, el cantante Eduardo Capetillo abrió su corazón y se disculpó con su hijo Eduardo Capetillo Gaytán por las adicc1ones que lo mantuvieron ausente en algunos momentos de su vida.

En el reality show, donde compiten los Consagrados y Herederos, es decir, padres contra hijos bajo la conducción de Angélica Vale, el famoso se conmovió hasta las lágrimas al recordar los difíciles momentos que atravesó junto a su hijo debido sus ad1cci0nes y, aunque no especificó cuáles fueron, reconoció que estas los alejaron y está arrepentido porque ese tiempo no lo podrá recuperar.

“Quiero pedirte perdón por tantas ausencias. Yo creo que no hay nada peor que estar sin estar. Las adicci0nes a mí me rebasaron en su momento. Las sustancias lo que hacían es que me ayudaban a no sentir, y pues derivado de eso, es que estaba ausente y el tiempo no lo puedo recuperar”, dijo entre lágrimas el exintegrante de Timbiriche.

La reacción de Eduardo Capetillo Gaytán a las disculpas de su papá

Por su parte, el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo mostró una inmensa compresión hacia su papá y con amor le expresó que no sea tan duro consigo mismo.

Eduardo Capetillo Gaytán respondió a su papá / Instagram: @eduardocapetillog

Y lejos de reclamarle, Eduardo Jr. agradeció a sus padres, Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, por haberlo educado a pesar de las dificultades, y destacó que ha sido criado para ser un hombre de bien. “No sería ni la mitad de lo que soy hoy si no fuera por ti”, indicó.

Eduardo finalizó diciendo: “Quiero pedirte perdón por lo duro que he sido al juzgarte y sé que no es fácil y no debe ser fácil ser papá”.

