Peso Pluma sería el invitado especial en el último concierto de Madonna en México

Tras cuatro exitosos conciertos en el Palacio de los Deportes, Madonna se despide de México con una presentación que promete sorprender a todos los fanáticos, principalmente porque, de acuerdo con la cantante, esta podría ser su última visita al país.

Recordemos que la intérprete de ‘Material girl’ vino a tierras aztecas como parte de su gira mundial ‘The celebratión tour’, con la cual conmemora sus 40 años de trayectoria artística.

En sus pasadas presentaciones, la icónica celebridad consintió a todos sus asistentes con invitados de lujo como el conductor Guillermo Rodríguez, el actor Alberto Guerra, y la ganadora de ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara.

La gran duda que ha surgido entre los fanáticos es ¿quién será la próxima estrella que acompañará a la llamada ‘Reina del pop’ en el escenario este 26 de abril?

Madonna / Facebook: Madonna

¿Peso Pluma acompañará a Madonna este viernes 26 de abril?

La influencer y especialista en el mundo del espectáculo ‘Chamonic3’ reportó que la Doble P compartirá el escenario con Madonna. También mencionó que el cantante está preparándose para incursionar en el mercado americano con sencillo en inglés.

“Peso Pluma sería el invitado de Madonna en su concierto en México. Pues veremos en un rato si es verdad. No lo dudo porque Peso Pluma ha llegado muy lejos en esta industria de la música. También me cuentan que Peso Pluma estaría preparando su transición musical al mercado americano, o sea quiere cantar en Inglés también”, indicó a través de redes sociales.

La creadora de contenido aprovechó su post para mencionar que el mexicano “está en la mira” para ser “uno de los artistas que cante en el Super Bowl del próximo año”.

Hasta el momento, el ex de Nicki Nicole no ha dado señales que puedan indicar que estará en concierto con Madonna. No obstante, recordemos que los invitados de Madonna han sido toda una sorpresa.

Peso Pluma en los Latin American Music Awards

El pasado jueves 25 de abril, Peso Pluma recibió dos galardones en los Latin American Music Awards: “Mejor álbum regional mexicano” y “Mejor colaboración regional mexicano”.

Durante el evento celebrado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el artista y Arcángel se presentaron en el escenario para interpretar su sencillo ‘Peso completo’.

Twitter: Peso Pluma