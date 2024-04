Vivir de amor llega a su fin; así fue el último día de grabaciones

La telenovela ‘Vivir de amor’ ha conquistado al público vespertino que, de lunes a viernes, sintoniza Las estrellas para ver esta exitosa producción de Salvador Mejía.

Sin embargo, su elenco ya ha concluido las grabaciones y pudimos acompañarlos en la última escena que realizaron en una escuela al sur de la CDMX. Aunque no será precisamente la última que se verá en pantalla, fue con esta que los actores concluyeron su rodaje.

Protagonistas graban la última escena de ‘Vivir de amor’

Los tres protagonistas, Kimberly Dos Ramos, Emmanuel Palomares y Gala Montes, fueron convocados para esta última jornada. Desde temprano, se dieron cita en esta grabación, mostrándose muy emocionados por concluir este proyecto, aunque también con nostalgia por el excelente equipo que formaron con toda la producción.

Checa: Entre lágrimas, Eduardo Capetillo le pide perdón a su hijo por alejarse de él debido a sus adicc1ones

Kimberly Dos Ramos ve su celular y Emmanuel Palomares distraído / Carlos Alfredo Monjaraz

Kimberly Dos Ramos despide ‘Vivir de amor’

TVNotas conversó con ellos. Kimberly nos dijo: “Me siento triste de que ya concluyan las grabaciones, pero estoy muy orgullosa del trabajo que hicimos. Fue una telenovela magnífica que sabemos que quedará en la memoria del público”.

Checa: Michelle Renaud se va a España a iniciar una nueva vida, su ex estaría furioso; emotiva despedida de Matías

Kimberly Dos Ramos manda beso a la cámara / Carlos Alfredo Monjaraz

Emmanuel Palomares agradecido con Salvador Mejía

Por su parte, Emmanuel comentó: “Fue un gran proyecto que comenzó con muchas ganas y lo concluimos con satisfacción. El éxito no solo fue en audiencia, sino también a nivel interno con todo el equipo de producción. Se formó una familia increíble entre nosotros. El productor Salvador Mejía me dio la oportunidad con este personaje de hacer un papel protagónico con muchos matices”.

Checa:

Gala Montes extrañará a sus compañeros

Finalmente, Gala aseguró: “Siempre me cuesta mucho terminar un proyecto porque me acostumbro a la rutina con mis compañeros, pero también está bien descansar. Han sido meses de arduo trabajo y ahora tocará ver las semanas finales en casa y decirle al público que no se lo pierda. Vienen cosas súper emocionantes”.

Gala Montes detrás de cámaras en la última escena de Vivir de amor / Carlos Alfredo Monjaraz

¿Cuándo será el final de ‘Vivir de amor’?

La telenovela “Vivir de Amor” de Televisa se espera que concluya alrededor del 19 de julio, fecha prevista para la transmisión del capítulo final de la telenovela.

Checa: A Edwin Luna le llueven las críticas por tunerse: “Ni volviendo a nacer será guapo”