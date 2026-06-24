Actor mexicano reaparece con su esposa tras “cuernearla” con participante de ‘La casa de los famosos’: FOTO

En 2024, Paco Pizaña y Cristina Porta dieron mucho de qué hablar por su romance en ‘Top Chef VIP’. Esto causó polémica en su momento debido a que él estaba casado con la actriz Julia Urbini. El tema vuelve a surgir después de que Paco reapareciera junto a su esposa, ¿lo perdonó? Te contamos los detalles.

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Paco Pizaña y Cristina Porta fueron novios / Redes sociales

¿Qué pasó entre Paco Pizaña y Cristina Porta en ‘Top Chef ViP’?

Durante su participación en ‘Top Chef VIP 2024’, se suscitaron muchos rumores de romance entre Paco Pizaña y Cristina Porta. Tras salir de la competencia, se les vio juntos en diversos eventos. Pizaña aseguró que “estaban saliendo”.

“Lo que se ve no se juzga. ¿Estamos saliendo? Sí, claro. Saliendo de Top Chef, estamos compartiendo tiempo juntos, nos seguimos viendo. Estamos siguiendo todo lo que pasó en Top Chef y era una relación real. Etiqueta todavía no le ponemos”, indicó en aquel entonces.

A través de redes sociales, mostraban fotos de salidas juntos y todo apuntaba a que tenían un feliz romance. En cuanto a lo sucedido con su esposa, Julia Urbini, simplemente se limitó a decir que se habían separado por cuestiones ajenas a lo ocurrido en el reality.

“Cuestiones de pareja que obviamente la distancia empezó a potenciar más y fue muy duro para mí porque obviamente esos son temas que se tienen que tratar en persona, pero yo estaba en la distancia. Fue muy complicado para mí estar llevando la presión del reality, la adrenalina y la impotencia de no poder resolver mi situación sentimental en casa”, expresó.

En enero de 2025, Cristina y Paco terminaron su relación. Una fuente cercana contó a TVNotas que, en su momento, él intentó reconquistarla. No obstante, las cosas no funcionaron.

“Justamente sus caracteres tan dominantes, que fue lo que los unió, finalmente los separó. Empezaron a tener algunas discusiones, porque los 2 creían tener la razón sobre ciertas cosas. La verdad es que Cristina no se sentía a gusto con el hate que recibía. Todos la señalaban de haberse entrometido en un matrimonio”. Fuente a TVNotas

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¿Por qué terminaron Paco Pizaña y Cristina Porta? / Redes sociales

Paco Pizaña reaparece con su esposa, Julia Urbini

Si bien Paco Pizaña dijo que estaba separado de su esposa, Julia Urbini, nunca hubo un divorcio legal como tal. Por ello, cuando compartieron una foto juntos, se especuló que había una reconciliación entre ellos.

En dicha imagen, se le puede ver a ella apoyando la cabeza en el hombro de él. Al parecer, se habrían ido de vacaciones. La publicación estuvo acompañada de las siguientes palabras: “Cosa nuestra”.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha mencionado nada al respecto. En tanto que los internautas creen que, probablemente, Julia lo perdonó y están intentando arreglar las cosas.

El Paco Pizana volvio con la esposa despues de ponerle los cuernos con Cristina Porta en top chef VIP… pic.twitter.com/VCCiULJIGj — Lexy (@Lexykaoltz) June 24, 2026

¿Cuándo se casó Paco Pizaña con Julia Urbini?

Paco Pizaña y Julia Urbini se conocieron en 2017, durante las grabaciones de ‘Caer en tentación’. Tras la culminación del rodaje, ambos confirmaron que estaban en una relación.

En 2023, se casaron por el civil en la Ciudad de México. A través de redes sociales, compartieron un poco de su unión: “Desde hace 6 años y hasta más allá del infinito… Te amo @juliaurbini”, escribió Pizaña en ese momento.

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