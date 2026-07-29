Ataque a casa de Karely Ruiz desata teorías: aseguran que “la pusieron” y Gabo Cuevas lanza otra oscura versión

La madrugada del miércoles 29 de julio, la empresaria e influencer Karely Ruiz fue víctima de un violento robo en su domicilio de Monterrey, Nuevo León. En un principio trascendió que se trataba de un intento de secuestro; sin embargo, posteriormente las autoridades señalaron que el caso se investiga como un asalto con violencia.

La noticia ha generado muchas dudas sobre el móvil del ataque. Mientras algunos consideran que pudo tratarse de un robo aislado, otros creen que habría algo más detrás del incidente. Precisamente, en redes sociales comenzaron a surgir diversas teorías sobre lo ocurrido.

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Karely sufrió un robo violento en su casa / Foto: Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el ataque armado a la casa de Karely Ruiz?

De acuerdo con los primeros reportes policiales y con la información que ha circulado en redes sociales, alrededor de las 3:45 de la madrugada del 29 de julio, al menos siete sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la influencer.

Según vecinos de la zona, durante el ataque se escucharon varios gritos y hubo una intensa movilización. Además, trascendió que la pareja de Karely, Jhon Echeverry, forcejeó con los delincuentes para impedir que se llevaran las pertenencias y causaran daño a su familia.

Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas; sin embargo, Jhon Echeverry sufrió un golpe en la cabeza durante el enfrentamiento.

Las primeras indagatorias señalan que los asaltantes se llevaron 20 mil pesos en efectivv, joyería y diversos artículos electrónicos.

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Jhon Echeverry, pareja de Karely, resultó lesionado / Imagen Entretenimento y redes sociales

¿Cuáles son las teorías que han surgido sobre el ataque a la casa de Karely Ruiz?

En un principio trascendió que se trataba de un presunto intento de secuestro; sin embargo, horas más tarde la información apuntó a que habría sido un asalto con violencia. Esa ambigüedad sobre lo ocurrido dio pie a diversas teorías acerca del verdadero móvil del incidente.

Una de las versiones que más fuerza ha cobrado en redes sociales señala que un conocido de Karely “la puso” con una banda de origen colombiano. El periodista Antonio Nieto compartió información en ese sentido, según la cual una persona cercana a la influencer habría facilitado detalles sobre ella para que el robo pudiera llevarse a cabo.

Por otra parte, Gabo Cuevas reveló otra teoría al asegurar que, desde hace meses, Karely presuntamente habría recibido amenazas relacionadas con el cobro de “derecho de piso”, una modalidad de extorsión en la que grupos delictivos exigen dinero a cambio de no causar daños.

“Desde hace varios meses a Karely le han venido pidiendo derecho de piso para cuidarla, protegerla y que pueda caminar segura por Monterrey.” Gabo Cuevas

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por Karely Ruiz ni por las autoridades, por lo que ambas se mantienen únicamente como especulaciones surgidas tras el robo.

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Saquean casa de Karely Ruiz en @mtygob:



Se cree que un conocido la “puso” con una banda de colombianos que irrumpió por una ventana y la amagó, a su esposo y bebé en San Nicolás de los Garza.



Se llevaron maletas, joyas y efectivo. Luego, la Policía halló las maletas. pic.twitter.com/SNdJmlJVzX — Antonio Nieto (@siete_letras) July 29, 2026

Fiscalía de Nuevo León brinda detalles sobre el ataque armado a la casa de Karely Ruiz

En una conferencia de prensa posterior al incidente, las autoridades estatales dieron a conocer los primeros avances de la investigación.

El fiscal Javier Flores Saldívar informó que, hasta el momento, el caso se investiga como un robo con violencia. Además, confirmó que la familia fue despojada de 20 mil pesos en efectivo y diversos artículos de valor.

Asimismo, detalló que ni Karely Ruiz ni su hija sufrieron lesiones. El único que resultó con heridas fue Jhon Echeverry, quien presentó un golpe leve en la cabeza durante el enfrentamiento. También confirmó que los hombres que irrumpieron en la vivienda iban armados.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, fueron 7 hombres quienes ingresaron al domicilio y sometieron a la familia para obligarla a revelar dónde guardaban el dinero en efectivo y otros objetos de valor.

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