¿Amaia Montero responde a las críticas tras su regreso a ‘La oreja de Van Gogh’?: “La lengua muy larga”

“El regreso de Amaia Montero a ‘La oreja de Van Gogh’ no ha llenado las expectativas del público”: Al menos eso es lo que opinan algunos internautas y varios de los asistentes que estuvieron presentes en el concierto que dio hace algunos días en España.

A raíz de esto, la cantante usó sus redes sociales para compartir un mensaje que, para muchos, fue su postura ante todo lo que se ha dicho de su retorno a la agrupación. Esto dijo.

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Amaia Montero regresó a ‘La oreja de Van Gogh’ / Redes sociales

¿Por qué están criticando a Amaia Montero tras su regreso a ‘La oreja de Van Gogh’?

Las principales críticas que ha recibido Amaia Montero han sido por su físico. Muchos consideran que la celebridad está “pasada de peso” y “luce muy vieja”. De igual forma, algunos creen que su nivel vocal ya no es tan bueno como antes.

Por si esto fuera poco, varios hasta han juzgado su vestimenta, asegurando que “ya no está en edad” para vestirse de esa forma. Recordemos que la famosa ha estado usando, en su mayoría, vestidos cortos. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Estuvo muy mal, y seguramente se esté recuperando y necesite trabajar”

“Los regalos de Temu”

“¿Pero quién la viste? ¿El enemigo?”

“Parece un humita”

“Por favor, ¿quién es la modista?”

“Qué horror”

“Que baje de peso”

Pese a todo, hubo algunos fans que no dudaron en defenderla. Argumentaron que Montero ha estado lidiando con muchos problemas médicos que pudieron afectar su peso. Recordemos que, hace algunos años, la famosa dijo tener depresión y ansiedad. Indicó que estos problemas crecieron tras dejar la banda en 2007.

En 2023, tuvo que ser hospitalizada por una cirugía en una mano. Afortunadamente, todo salió bien y la intervención no presentó complicaciones.

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Amaia Montero y su dardo contra las críticas por su físico

Recientemente, Amaia Montero usó su Instagram para compartir un fragmento de la canción ‘19 días y 500 noches’ de Joaquín Sabina, el cual decía:

“Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”.

Si bien no mencionó nombres ni algo que hiciera alusión a las críticas que está recibiendo últimamente, muchos lo interpretaron como una respuesta irónica a su situación. La famosa limitó los comentarios en su post. No obstante, algunos sí alcanzaron a escribir algo.

En su mayoría, las opiniones fueron positivas. Sus fans le recomendaron hacer caso omiso de los malos comentarios y enfocarse en el gran amor que le tienen sus fervientes seguidores.

Amaia Montero y su posible respuesta a las críticas / Redes sociales

¿Por qué Amaia Montero dejó ‘La oreja de Van Gogh’?

Amaia Montero dejó ‘La oreja de Van Gogh’ a finales de 2007, justo cuando estaba en la cima de su éxito. En aquel entonces, llevaban 11 años juntos. Según explicó la propia Montero, la convivencia entre ella y el resto de los integrantes se fue desgastando.

“Creo que llegó un punto en el que todas las relaciones tienen un punto de inflexión; quizás fue por los años, quizás porque evolucionamos hacia lugares distintos, quizás porque queríamos cosas distintas… No sé por qué teníamos que bajar al mismo ascensor los cinco y era una pena y una tristeza y yo me puse a llorar ahí. No soy mucho de llorar, pero esas lágrimas me salieron y era como irreal, evidentemente fue como dije, el paso más difícil en mi vida por mí, como profesional y personal”, puntualizó.

Tras la salida de Montero, el resto de la banda la sustituyó por Leire Martínez. Con esta última trabajaron hasta 2024. Según se informó en ese entonces, se separaron por diferencias irreconciliables y la tensión por el regreso de Amaia.

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