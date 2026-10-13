Aleks Syntek: CONFIRMAN diagnóstico psiquiátrico y pospone sus conciertos en Europa, ¿será internado?

Aleks Syntek tuvo un comportamiento muy polémico durante su concierto del 15 de septiembre en la CDMX, lo cual despertó críticas, pero también preocupación por su integridad, pues algunos aseguraban que estaría pasando por una crisis de salud mental.

Después de semanas de especulaciones, publicaciones, comentarios y un nuevo concierto de Aleks, el cantante hizo un anuncio que puso su salud mental en el centro de la conversación.

Aleks Syntek pospuso su gira de conciertos por Europa debido a un diagnóstico psiquiátrico que requiere un tiempo de recuperación.

¿Qué pasa con el cantante?

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Aleks Syntek / Redes sociales

¿Por qué surgió la preocupación por la salud mental de Aleks Syntek?

Después de su polémico concierto, Aleks Syntek hizo varias publicaciones que alimentaron las especulaciones sobre si estaba atravesando alguna situación de salud, pues incluso aseguró que se iría de México.

En sus publicaciones, el cantante también involucró a varias personalidades del espectáculo, por lo que figuras como Paola Rojas y Pati Chapoy le respondieron directamente durante sus programas en vivo.

Sin embargo, el pasado 10 de octubre volvió a los escenarios y sorprendió al público al aparecer junto a Dani Flow, el reguetonero al que durante años había criticado.

Parecía que todo estaba tomando un mejor rumbo, hasta que, el 13 de octubre, Aleks confirmó que enfrentaba un diagnóstico psiquiátrico.

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Aleks Syntek y Dani Flow

¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico que le dieron a Aleks Syntek?

En el documento que compartió el cantante en redes sociales, se menciona que existe un trastorno psicótico confirmado, pero no especificado; el cual está identificado con el código 6AZ2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con esta clasificación, el trastorno de Aleks Syntek corresponde a la “Esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios, sin especificación”.

Debido a su condición clínica, su psiquiatra recomendó que evitara los viajes en avión, tanto nacionales como internacionales, hasta diciembre de 2026, mientras avanza en su recuperación y logra una mayor estabilidad.

“Por este conducto hago de su conocimiento que el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, a quien atiendo en mi consulta privada, presenta un trastorno psicótico no especificado (...) Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026" Dr. Luis Solis Rojas

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Trastorno psicótico de Aleks Syntek / Instagram

¿Aleks Syntek será internado en un hospital psiquiátrico?

Tras darse a conocer el diagnóstico psiquiátrico de Aleks Syntek, surgieron dudas sobre si el cantante necesitará ser internado en un hospital especializado para su recuperación.

Sin embargo, el documento médico que compartió el intérprete no menciona una hospitalización; solamente que se habla de seguir un tratamiento y evitar los viajes en avión para apoyar su recuperación.

Por ahora, no se ha informado públicamente que el cantante tenga previsto ingresar a un hospital psiquiátrico.

Ante esta nueva situación de Aleks Syntek, Gala Montes, otra personalidad polémica, le externó su apoyo.

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