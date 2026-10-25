¡Kenia Os envuelta en nuevo escándalo! Drag señala desplante de la cantante tras actuar GRATIS en su show

Kenia Os vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se asegurara que usó más de un millón de dólares de su ex, Peso Pluma, antes de que su relación llegara a su fin. En esta ocasión, la intérprete de ‘Año sabático’ es señalada de ignorar a las drags que fueron parte de uno de sus shows. ¡Te contamos los detalles!

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Kenia Os envuelta en nueva polémica por sus conciertos. / Redes sociales

¿De qué es acusada Kenia Os por una de las drags que fue parte de su show?

A través de redes ha comenzado a circular un video difundido por ‘Misterss’, quien contó su experiencia junto a Kenia Os en una de sus recientes presentaciones. Aparentemente, la intérprete de éxitos como ‘Malas decisiones’ y ‘Días tristes’ habría ignorado a las personas que colaboraron con ella pese a que no hubo un pago de por medio.

“No vimos a Kenia porque al parecer tenía mucha prisa, pero sí hubiera esperado que se acercara a platicar con nosotros un ratito porque, pues, al final del día fuimos a adornar su show”, contó quien fue parte de su show.

De acuerdo con la drag, le hubiera gustado poder grabar un video junto a Kenia Os para su contenido personal, pero entiende que no fue posible; sin embargo, soltó un comentario que generó debate en redes sobre el profesionalismo de la cantante.

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Kenia OS en el ojo del huracán tras uno de sus conciertos. / Mezcalent

¿Kenia Os no le pagó a las drags que estuvieron en su concierto?

A través de su video, la drag también explicó que no recibió un pago por ser parte del show y, aunque no era algo que esperara, pues sabe el impacto que puede llegar a tener su participación, sí le hubiera gustado tener interacción con la joven intérprete.

“Yo lo hice con mucho gusto, obviamente, y por el impacto mediático que puede tener, pero solo siento que hubiera sido algo lindo que se hubiera acercado a nosotros al menos a saludarnos, agradecernos por el show o algo”, agregó ‘Misterss’.

Su experiencia con Kenia Os generó cientos de comentarios en redes, algunos señalaron que la convocatoria especificaba que no había retribución económica, mientras que otros mencionaron que tan solo les hubiera dicho ‘gracias’ por ser parte de su show.

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¿Kenia Os respondió a los señalamientos por parte de una drag que fue parte de su show?

Hasta el momento, Kenia Os, quien se ha visto involucrada en la polémica desde que terminó su relación con Peso Pluma, no ha dicho nada sobre las declaraciones de la drag y su actitud con ellas en una de sus presentaciones.

Sin embargo, varios de sus fans han señalado que no es la primera vez que hace convocatorias para que las drags suban con ella al escenario y nunca antes había existido un problema. ¿Será el inicio de una nueva polémica?

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