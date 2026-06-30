Alejandra Ávalos confiesa que terminó una relación al descubrir que su novio era gay: “no hay manera de un futuro”

Alejandra Ávalos quien recientemente reveló que Cristian Castro le “echaba los perros” sorprendió al contar que puso fin a una relación al descubrir que su pareja era gay. La actriz explicó que priorizó la honestidad, la compatibilidad y su proyecto de vida, dejando claro que no se trató de rechazo, sino de coherencia emocional.

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Alejandra Ávalos defiende a su tía Florinda Meza / Instagram

¿Por qué Alejandra Ávalos terminó su relación con un novio gay?

Alejandra Ávalos, cantante y actriz mexicana, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras revelar un episodio íntimo de su vida amorosa: decidió terminar una relación cuando descubrió la orientación sexual de su entonces pareja. La famosa explicó que, aunque hubo sentimientos, optó por tomar una decisión clara al darse cuenta de que no compartían la misma orientación ni expectativas de vida.

En una reciente entrevista en el marco de la marcha del orgullo 2026, ante medios de comunicación, Alejandra Ávalos habló con total franqueza sobre este momento, asegurando que no tenía sentido continuar en una relación donde no había compatibilidad real.

“Me salió un novio gay, eh, pues tuve que cancelar mi compromiso porque, pues, yo siendo hetero no le veía mucho caso andar con un bisexual o bisexual, ¿no?” Alejandra Ávalos

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¿Alejandra Ávalos rechaza a la comunidad LGBT+?

Luego de que la semana pasada se filtró un video de la cantante besando a René Franco, ahora sus declaraciones se viralizaran, Alejandra Ávalos quiso dejar muy claro que su decisión no estuvo motivada por prejuicios hacia la comunidad LGBT+, sino porque buscaba una relación heterosexual que coincidiera con sus propios planes de vida.

La actriz explicó que no veía un futuro estable si existía la posibilidad de que su pareja terminara dejando la relación para vivir plenamente su orientación sexual. Al mismo tiempo, aseguró que todas las personas deberían sentirse libres de amar sin esconderse.

“No es que yo rechace a la comunidad gay, sino simplemente que no hay manera de tener un futuro, a lo mejor, y de que en cualquier momento probablemente me veía yo abandonada por un hombre, ¿no?” Alejandra Ávalos

Ávalos aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia de la honestidad desde el inicio de cualquier relación amorosa.

Alejandra Ávalos “Pero bueno, al final estas cosas pasan, suceden en la vida de muchísimas mujeres y lo que queremos también es honestidad por parte de las parejas hombres, que ya no se queden en el clóset, que salgan y con libertad vivan su amor, ese es el mensaje.”

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¿Quién es Alejandra Ávalos y cuál es su trayectoria artística?

Alejandra Ávalos es una cantante, compositora y actriz mexicana con más de cuatro décadas de carrera dentro del entretenimiento. Gracias a su voz de soprano y a su capacidad para interpretar distintos géneros musicales, logró consolidarse como una de las figuras más conocidas de finales de los años 80 y principios de los 90.

Entre sus producciones musicales más recordadas destacan Ser o no ser (1988), Amor, fascinarme (1990) y Amor sin dueño (1991), discos que la posicionaron dentro del pop romántico mexicano.

En televisión también construyó una amplia trayectoria participando en telenovelas como:



El padre gallo

Amor y venganza

Que te perdone Dios

A lo largo de su carrera, Alejandra Ávalos ha mantenido presencia constante en programas de televisión, conciertos y espectáculos, además de convertirse en una figura recurrente en temas relacionados con el entretenimiento y la farándula mexicana.