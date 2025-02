Alejandra Ávalos asegura que tiene un don para predecir la muerte de las personas

Alejandra Ávalos, reconocida cantante y actriz mexicana, vuelve a ser el centro de la polémica tras declarar que tiene la capacidad de predecir la muerte de las personas. Durante un encuentro con la prensa, la artista aseguró que posee un don que le permite presentir quiénes están próximos a fallecer, algo que, según sus palabras, ha intentado negar por mucho tiempo, pero que ha terminado por aceptar.

“Créanme o no me crean muchachos, pero cuando murió Silvia Pinal, lo primero que pensé, que cruzó por mi cabeza, fue: ‘Ojalá que no se lleve a Dulce’. Fue lo primero que pasó por mi cabeza. Era como un presentimiento”, confesó la cantante, dejando impactados a los presentes.

Esta afirmación ha desatado un debate en redes sociales y entre sus seguidores, quienes se muestran entre la incredulidad y la curiosidad ante las palabras de la artista.

Instagram

El presentimiento sobre Dulce y su percepción de la muerte según Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos explicó que este don lo ha sentido desde hace muchos años y que, aunque intentó ignorarlo, las experiencias que ha vivido la han llevado a aceptar su habilidad. En su testimonio, mencionó que al enterarse del fallecimiento de Silvia Pinal, sintió que algo más sucedería y pensó de inmediato en Dulce, quien murió inesperadamente el 25 de enero de este año.

“Como que dije: ‘Eso que está pasando’… Eso que ustedes saben que es como una superstición que se da en el medio artístico en donde cuando fallece una persona se lleva a otras dos. Siento las cosas. Lo siento y a veces no quiero aceptarlo y yo misma lo niego, pretendo que no sea así. Le digo a la cabeza: ‘Estás pensando cosas que no son’, pero lo siento”, expresó la intérprete, visiblemente convencida de su capacidad.

Ávalos también afirmó que este tipo de presentimientos le han sucedido en múltiples ocasiones y que, aunque le gustaría no tener esta habilidad, no puede evitarlo. Según su relato, cuando ve a alguien cuyo brillo en los ojos ha disminuido o cuya piel luce más grisácea, su intuición le indica que esa persona pronto dejará este mundo.

Instagram

¿Un don o una superstición lo que tiene Alejandra Ávalos?

Las declaraciones de Alejandra Ávalos han generado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores creen en su testimonio y argumentan que hay personas con una sensibilidad especial para percibir ciertos eventos antes de que sucedan. Sin embargo, otros consideran que sus afirmaciones no tienen fundamento y que se trata solo de coincidencias.

Pese a la controversia, Alejandra Ávalos sostiene que su percepción de la muerte es real y que es algo con lo que ha tenido que lidiar durante años.

“Cuando estoy con ellos ya sé que se van a morir, o sea, yo ya sé que se van a morir, nada más de verles el brillo de sus ojos apagado, su piel grisácea. Me pasa muy seguido. Es como tratar de luchar con lo inevitable y el destino de las personas. Siempre que me pasa quisiera no tenerlo”, declaró.

