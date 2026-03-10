Hijo de Eduardo Santamarina debuta en telenovela y actuará junto a Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva

El talento parece correr en la familia y ahora los hijos de dos reconocidas figuras de la televisión mexicana comienzan a abrirse camino en la pantalla. Sebastián Poza, de 22 años, hijo de la actriz Mayrín Villanueva y Jorge Poza, y Eduardo Zucchi, de 25 años, hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral, sorprendieron a los fans al aparecer juntos en una nueva producción de Televisa.

Los jóvenes actores compartirán escena en una telenovela juvenil y ya mostraron sus primeras imágenes desde el set de la nueva producción de Televisa.

Mira:¡Mayrín Villanueva desmiente a Eduardo Santamarina! Sus hijos no le dicen “papá”

Itatí Cantora yEduardo Santamarina celebran logro de su hijo en Londrés / Redes sociales

¿En qué producción coincidirá el hijo de Eduardo Santamarina y el hijo de Mayrín Villanueva?

Sebastián Poza y Eduardo Zucchi se encuentran grabando la telenovela “El renacer de luna”, una producción de Televisa que promete lanzar a una nueva generación de talentos. El proyecto marca un momento especial para ambos, ya que además de trabajar juntos, también comparten un vínculo familiar: son hermanastros.

A través de sus cuentas de Instagram, los jóvenes actores publicaron las primeras imágenes desde el set de grabación. En las fotografías aparecen sonrientes junto a otros integrantes del elenco, entre ellos Flavio Medina y Ana Sofía Gatica.

“Ámonos… primer día”, escribió Sebastián Poza en una de las publicaciones que rápidamente se viralizaron entre los seguidores de ambos.

Mira: ¡Itatí Cantoral también fue infiel en su relación con Eduardo Santamarina? ¡Así lo confesó la actriz!

¿Qué dice Sebastián Poza de trabajar con Eduardo Zuchi, hijo de Eduardo Santamarina?

En entrevistas recientes, el joven Sebastián Poza no ocultó la emoción de compartir esta experiencia con su hermano. El actor contó que al finalizar uno de los primeros días de grabación le expresó lo especial que será este proyecto para ambos.

“Cuando me despedí ayer después de pasar todo el día juntos, le dije: ‘Edu, te quiero muchísimo y qué bonita experiencia vamos a tener juntos’, porque realmente nos va a tocar experimentar muchas escenas con estos personajes”, comentó a los medios.

Por su parte, Eduardo Zucchi también ha hablado del cariño que siente por Sebastián. En declaraciones al periodista Edén Dorantes aseguró que trabajar con él representa una gran bendición, pues además de ser su hermano, también se ha convertido en un apoyo importante dentro del proyecto.

“Sebastián Poza, que lo amo, es mi hermano. No sabes qué bendición es para mí que él ya ha hecho varias telenovelas. Me siento muy cobijado”, señaló el joven actor.

Sebastián Poza y Eduardo Zucchi actuarán en una nueva producción de Televisa. / Redes sociales

¿Cuántos y quiénes son los hijos de Eduardo Santamarina y de Mayrín Villanueva?

La familia que han formado Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva es una de las más queridas del medio artístico. Ambos actores tienen hijos de relaciones anteriores, pero han construido un hogar muy unido.

Eduardo Santamarina tiene dos hijos con la actriz Itatí Cantoral: los gemelos Eduardo Zucchi y Roberto Zucchi, quienes nacieron en el año 2000. Ambos han crecido alejados en parte de los reflectores, aunque recientemente Eduardo ha comenzado a abrirse paso en la actuación.

Por su parte, Mayrín Villanueva es madre de tres hijos. Con el actor Jorge Poza tuvo a Romina Poza en el 2000 y Sebastián Poza en el 2003, quienes también han incursionado en el mundo del espectáculo.

Además, Mayrín y Eduardo Santamarina tienen una hija en común, quien es la menor de la familia, Eduardo Santa Marina y Mayrín Villanueva están casados desde el 2009, actualmente llevan 16 años juntos.

Mira: Mayrín Villanueva revela contundente error de su edad y ¡confiesa cuántos años tiene realmente!