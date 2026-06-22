¡Mayrín Villanueva revela los planes que tendrá con sus nietos! ¿Sebastián y Romina, sus hijos, esperan bebés?

Durante la premiación de ‘El renacer de luna’, Mayrín Villanueva, actriz y comediante mexicana, confesó ante un portal de noticias de espectáculos su situación familiar. Reveló con gran emoción el momento que tanto espera ahora con sus hijos, la actriz ya dio sus planes con lujo de detalle y lo emocionada que está por conocer a quienes más va a consentir. ¡Sus nietos!

Hermanos Poza con sus respectivas parejas / Hola! y redes sociales

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¿Quién es Mayrín Villanueva?

Mayrín Villanueva Ulloa es de Toluca de Lerdo y nació el 8 de octubre de 1970. Su profesión es de actriz y comediante, por lo que la habrás conocido cuando salió en su personaje de Silvia Obrera en el programa de ‘Vecinos’ allá en 2005.

Estuvo casada con el actor Jorge Poza, ambos trabajaron en ‘Mi generación’ y la telenovela ‘Preciosa’ en 1998. En 2009, comenzó a salir con Eduardo Santamarina, otro actor con quien se casó y están juntos desde entonces.

La filmografía destacada de Mayrín es:



La mentira (1998)

Preciosa (1998)

Amigas y rivales (2001)

La fea más bella (2006)

Mi corazón es tuyo (2014-2015)

Corazón que miente (2016)

Corazón de oro (2026)

Vecinos (2005-2008/2012/2017-presente)

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¿Quiénes son los hijos de Mayrin Villanueva?

Con Jorge Poza, Mayrín Villanueva tuvo dos hijos: Romina y Sebastián Poza. Sus parejas actuales son: Pablo Astiazarán y Roberta Damián.

Romina ha destacado en producciones como ‘Vencer la culpa’, ‘Isla brava’, ‘Papá soltero 2.0' y ‘Tu vida es mi vida’.

Sebastián Poza ha participado en aclamadas series como ‘Mujeres asesinas’ en 2022, ‘Corona de lágrimas’ de 2012 a 2023 (su participación más larga a la fecha), ‘Despertar contigo’ de 2012 a 2017, ‘Papás por siempre’, ‘El precio de amarte’ y ‘Soltero con hijas’.

Con el actor Eduardo Santamarina tiene una hija.

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¿Mayrín Villanueva ya tiene nietos?

En entrevista, Mayrn respondió a la pregunta de un reportero del plan sobre sus nieto, quien dijo que, pese a que aún no los tiene, los va a consentir y ‘alcahuetear’. Asimismo, señaló que espera a que nazcan para quitárselos y estar encima de ellos.

Con lo anterior, la querida actriz Mayrín Villanueva respondió que cuando llegue ese momento ella estará contenta.

Ya cuando llegue su momento, se los voy a quitar... si soy bien niñera, amo los bebés. Ahorita que se den su tiempo. Mayrín Villanueva sobre los planes de tener nietos