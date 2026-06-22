Polo Morín filtra VIDEO de como encontró a su hombre ¡con otro en la cama!

Polo Morín quien hace poco sorprendió al hacer nuevas declaraciones sobre su ex, Lamba García, desató revuelo al asegurar que su novio estaba “con otro en la cama” justo antes de entrar a su habitación. Lo que encontró dejó a todos hablando… y no fue lo que muchos imaginaron.

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Polo Morín y su novio

¿Polo Morín descubrió a su novio con otro en la cama? El video que encendió redes

El actor mexicano Polo Morín, sorprendió a sus seguidores con un video que rápidamente se volvió viral. En el clip, que ya suma más de 20 mil likes, el también participante de realities aparece preocupado mientras camina casi corriendo dentro de su casa, lanzando una frase que de inmediato encendió la curiosidad:

“Voy llegando a mi casa ay estoy seguro que está con otro en la cama, seguro”. Polo Morín

La declaración generó expectativa entre sus fans, quienes pensaron que el actor estaba exhibiendo una escena real de celos o una posible infidelidad. Sin embargo, la historia dio un giro completamente inesperado cuando Polo Morín entra a su recámara y descubre a su novio, Bernardo Abascal, ¡con un perrito sobre la cama!

Lejos de tratarse de un escándalo, el momento era solo contenido para sus redes.

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¿Cuál fue la reacción de Polo Morín al encontrar a su novio Bernardo Abascal con “otro” en la cama?

Tras descubrir la situación, Polo Morín no dudó en reaccionar, pero no contra su pareja, sino contra el pequeño intruso. Entre risas pero con tono de reclamo, el actor expresó:

“Sabía, mi amor cuántas veces hemos hablado de esto, neta no lo subas a la cama, está sucio, viene de la calle”. Polo Morín

El momento no quedó ahí, pues lo más gracioso fue que Polo Morín terminó regañando al perrito, dirigiéndose a él como si fuera el verdadero responsable de la “falta”:

“Mi amor lo hemos hablado mil veces, tu papá se va a trabajar, se va al gimnasio, no se mete a bañar y lo metes chino a la cama, la va a ensuciar”. Polo Morín

Este detalle fue el que realmente conquistó a los usuarios, quienes llenaron la publicación con comentarios celebrando el sentido del humor del actor y la dinámica tan natural y divertida que mantiene con su pareja y su Golden retriever ¡”Con los perritos no”!

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¿Quién es Polo Morín?

Polo Morín es un actor mexicano de cine, televisión y teatro, nacido el 3 de noviembre de 1990 en Celaya, Guanajuato. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples producciones, principalmente en Televisa, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos de su generación. Entre sus proyectos más populares destacan:



Mi corazón es tuyo

Tenías que ser tú

La mexicana y el güero

Además, su paso por realities como “Top Chef VIP 2024” lo mantuvo vigente ante nuevas audiencias, demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

Pero más allá de su carrera, Polo Morín también ha sido un referente importante dentro de la comunidad LGBTQ+, pues en su momento enfrentó la filtración de material privado relacionado con su vida personal, situación que manejó con valentía y que lo posicionó como una voz visible en el medio del entretenimiento.

Polo Morín / Redes sociales

¿Quién es Bernardo Abascal, novio de Polo Morín, y cuánto tiempo llevan juntos?

Bernardo Abascal, novio de Polo Morín, es un nadador mexicano que ha ganado notoriedad gracias a su relación con el actor. En redes sociales, el deportista comparte constantemente momentos de su vida personal, viajes y rutinas, mostrando una vida activa y familiar.

La relación entre Polo Morín y Bernardo Abascal comenzó alrededor del año 2020. Desde entonces, han mantenido un noviazgo sólido que ha evolucionado con el tiempo. Para finales de 2025, el actor confirmó que ya llevaban aproximadamente cinco años juntos, destacando la estabilidad que han construido.

Las primeras imágenes públicas de la pareja datan de septiembre de 2020, cuando comenzaron a mostrarse juntos de manera más abierta. Poco después, compartieron una fotografía que resumía su complicidad con la frase: “penguins mate for life” (“los pingüinos están juntos de por vida”).

A lo largo de su relación, Bernardo Abasca y Polo Morín han intercambiado mensajes llenos de cariño en redes sociales. Uno de los más recordados fue el que Polo dedicó a Bernardo:

“Justo cuando ya no crees en el amor, llega alguien y te hace caer de nuevo”. Polo Morín