¿Película mexicana predice muerte del papa León XIV? Escalofriante escena revive tras su diagnóstico de cáncer

Una película mexicana de terror estrenada hace casi una década ha desatado inquietud en redes sociales por una escena que parece coincidir con la reciente situación de salud del papa León XIV. Tras conocerse que el pontífice fue sometido a una cirugía pulmonar, internautas rescataron un inquietante fragmento de la cinta que menciona su mismo nombre. ¿Se trata de una predicción o de una sorprendente coincidencia?

Mira: Papa León XIV: Reportan atentado presuntamente contra el pontífice; enciende las alarmas en plena gira

¿Qué película mexicana predijo la supuesta muerte del papa León XIV tras su cirugía?

La película mexicana El habitante, estrenada en 2017 y dirigida por Guillermo Amoedo, volvió a llamar la atención luego de que usuarios de redes sociales relacionaran una escena con la reciente cirugía del papa León XIV, quien fue elegido pontífice en mayo de 2025.

En los primeros minutos de El habitante aparece un noticiario que anuncia la muerte de un papa llamado León XIV, el mismo nombre que años después adoptaría Robert Francis Prevost al convertirse en líder de la Iglesia católica.

Lo que más ha sorprendido a los internautas es que la película de terror no solo menciona al papa León XIV, sino que también relaciona su fallecimiento ficticio con una complicación cardiopulmonar. La coincidencia cobró fuerza tras los reportes sobre la operación del actual pontífice.

Lee: Famoso actor de Hollywood visita al papa León XIV en el Vaticano y deja mensaje espiritual

El PAPÁ LEON XIV Morirá? El año 2017 salió una película llamada “el Habitante” en el cual mencionan que el papa León 14 (cuando aún no era nombrado) morirá por problemas pulmonares (enfermedad por la cual será operado en estos días)… está en Netflix https://t.co/uMzhJ69Yxg — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 13, 2026

¿Cómo muere el papa León XIV en la película ‘El habitante’ y qué dice la escena?

La supuesta predicción de la muerte del papa León XIV en El habitante aparece al comienzo de la cinta, cuando un noticiario informa que el líder de la Iglesia católica falleció después de permanecer hospitalizado por complicaciones de salud.

En la escena, el personaje ficticio del monseñor Leonardo Vieri comunica la muerte del pontífice y se menciona que la causa fue una “septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada”.

La secuencia también muestra cómo el Vaticano se prepara para un nuevo cónclave tras la muerte ficticia de León XIV, con el objetivo de elegir a su sucesor. Sin embargo, se trata de una historia de ficción y no existe evidencia de que la película haya anticipado un acontecimiento real.

Mira: El asombroso parecido físico de los papas León XIII y León XIV desata teorías de reencarnación: ¿Igualitos?

¿Por qué El habitante menciona al papa León XIV desde 2017? Director revela el origen de la coincidencia

Guillermo Amoedo, director de El habitante, explicó por qué eligió el nombre de León XIV para su película de terror, estrenada ocho años antes de que Robert Francis Prevost adoptara ese nombre al ser elegido papa.

En una entrevista con el diario Clarín, el cineasta uruguayo contó que recurrió a distintas referencias religiosas e históricas para construir el argumento de la cinta. Entre ellas mencionó las “profecías antiguas como las de San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, con otras teorías apócrifas, y también el historial de antipapas”.

Aunque la coincidencia entre El habitante y el papa León XIV ha despertado teorías en redes sociales, no hay pruebas de que Guillermo Amoedo conociera el nombre del futuro pontífice.

Mira: Galería del Vaticano despierta inquietantes teorías: ¿León XIV será el último papa antes del fin del mundo?

¿De qué trata El habitante, película de terror que supuestamente predijo la muerte del papa León XIV?

El habitante es una película mexicana de terror sobrenatural que sigue a tres hermanas que ingresan a la casa de un político corrupto con la intención de robar. Sin embargo, lo que parecía un golpe sencillo termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Durante el robo, las protagonistas de El habitante descubren a una niña encadenada en el sótano. Al intentar ayudarla, se enfrentan a una situación mucho más aterradora de lo que imaginaban, pues la menor aparentemente está poseída por una fuerza demoníaca.

La película cuenta con las actuaciones de María Evoli, Gabriela de la Garza, Natasha Cubría, Flavio Medina y Fernando Becerril. La cinta ha sido difundida en plataformas como Netflix y Prime Video, aunque su disponibilidad puede variar según el país.

¿Qué le pasó al papa León XIV y cuál es su estado de salud tras la operación de pulmón?

El papa León XIV fue sometido a una cirugía pulmonar el martes 13 de octubre de 2026, en el Hospital Gemelli de Roma. De acuerdo con la información proporcionada por el Vaticano, el pontífice, de 71 años, recibió un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Durante la intervención, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del papa León XIV. La Santa Sede informó que la operación concluyó exitosamente, sin complicaciones, y que el líder religioso despertó y regresó a su habitación para continuar bajo observación.

Por ahora, el papa León XIV se encuentra en recuperación y no se ha informado que su vida esté en peligro inmediato. Aunque la escena de El habitante ha causado inquietud por la coincidencia del nombre y la referencia a problemas pulmonares, es importante aclarar que el pontífice no ha fallecido y la película no constituye una predicción comprobada.