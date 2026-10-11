¿Emergencia en el Vaticano? Papa León XIV anuncia cirugía de emergencia y preocupa a fieles

Hace apenas unas semanas, el Papa León XIV encendió las alarmas luego de que se reportara un presunto atentado en su contra durante una gira internacional. Ahora, el pontífice vuelve a preocupar a millones de fieles por un tema muy distinto, pero igualmente delicado.

Una inesperada noticia encendió las alertas entre millones de católicos alrededor del mundo. Durante un mensaje público, el máximo líder de la Iglesia Católica reveló que deberá someterse a una intervención quirúrgica tras un reciente hallazgo médico detectado durante una revisión de rutina. ¿Cuál es su estado de salud?

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Papa León XIV / Redes sociales

¿Qué le pasó al Papa León XIV y por qué será operado del pulmón?

El Papa León XIV sorprendió este 11 de octubre al anunciar que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La noticia fue revelada por el propio pontífice al concluir el Ángelus ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Durante su mensaje, explicó que el hallazgo ocurrió durante revisiones médicas de rutina y destacó que la lesión fue detectada de manera oportuna. “Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, explicó el líder de la Iglesia Católica.

León XIV también señaló que seguirá las recomendaciones de los especialistas para someterse a la intervención. “Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”. La cirugía se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli de Roma, hospital donde tradicionalmente reciben atención médica los pontífices.

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🔴 AHORA | El papa León XIV anunció que se operará de un nódulo en el pulmón antes de su viaje a la Argentina https://t.co/yfHf9k5djj https://t.co/PrpoSgnWCd — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 11, 2026

¿Qué se sabe sobre la cirugía del Papa León XIV y cuánto tiempo estará hospitalizado?

Tras el anuncio del Papa, el Vaticano compartió nuevos detalles sobre la intervención quirúrgica a la que será sometido el líder de la Iglesia Católica. Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, informó que la operación está programada para los primeros días de la próxima semana.

Además, se prevé que el Papa León XIV permanezca hospitalizado aproximadamente una semana después del procedimiento, siempre y cuando su recuperación evolucione favorablemente. Hasta el momento, las autoridades vaticanas han señalado que el nódulo fue detectado en una etapa muy temprana y no han informado que sea cancerígeno.

Antes de despedirse de los fieles, el pontífice agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido desde distintas partes del mundo. “¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!”, expresó. El anuncio generó preocupación entre los católicos, ya que se trata de la primera intervención médica de relevancia que enfrenta desde que asumió el papado.

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¿Quién es el Papa León XIV, cuándo asumió y cuánto tiempo lleva en el cargo?

El Papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, es el actual líder de la Iglesia Católica y el pontífice número 267 de su historia. Nacido en Chicago, Estados Unidos, también cuenta con nacionalidad peruana y pertenece a la Orden de San Agustín.

Antes de llegar al Vaticano desarrolló una amplia labor pastoral como misionero y obispo en Perú. El 8 de mayo de 2025 fue elegido Papa, convirtiéndose en el primer pontífice estadounidense en encabezar la Iglesia Católica.

Hasta octubre de 2026 acumula alrededor de un año y cinco meses de pontificado. Su mandato no tiene una fecha de conclusión establecida, ya que el cargo es vitalicio y solo termina por fallecimiento o renuncia. Ahora, la atención está puesta en su próxima intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli, mientras millones de fieles siguen de cerca su estado de salud.