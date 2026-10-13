Vaticano confirma cáncer de pulmón en el Papa León XIV; así fue la cirugía que encendió las alarmas

La salud del papa León XIV encendió las alarmas en el Vaticano luego de que el pontífice, de 71 años, fuera sometido a una delicada cirugía pulmonar este martes 13 de octubre. Aunque inicialmente se habló de un pequeño nódulo, los médicos descubrieron algo más preocupante durante la intervención. La Santa Sede ya confirmó el diagnóstico y reveló cómo se encuentra el líder de la Iglesia católica.

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¿Qué tipo de cáncer de pulmón le diagnosticaron al papa León XIV?

El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares. La noticia se dio a conocer este martes 13 de octubre de 2026, después de que el pontífice fuera intervenido quirúrgicamente en Roma.

De acuerdo con el informe médico difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el diagnóstico se confirmó mediante un análisis del tejido realizado durante la operación. Los estudios previos ya habían despertado sospechas sobre la naturaleza del nódulo encontrado en el pulmón.

El papa León XIV había anunciado durante la oración del Ángelus del domingo 11 de octubre que tenía un pequeño nódulo pulmonar, detectado en revisiones médicas rutinarias. Aunque explicó que se encontraba localizado y en una fase temprana, todavía no se conocía públicamente el diagnóstico de cáncer.

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¿Cómo salió el papa León XIV de la cirugía por cáncer de pulmón y qué parte le extirparon?

La cirugía del papa León XIV concluyó con éxito y sin complicaciones, según el boletín médico difundido por el Vaticano. Durante la intervención, realizada en el Hospital Gemelli de Roma, los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba el tumor.

El papa León XIV permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque la operación duró alrededor de 90 minutos. Los médicos utilizaron una técnica de cirugía torácica asistida por video, con el objetivo de retirar completamente el tejido afectado y favorecer su recuperación.

Tras la intervención, León XIV despertó sin problemas y regresó a su habitación en el décimo piso del Hospital Gemelli. El equipo médico, encabezado por Stefano Margaritora, informó que el procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto. Sin embargo, el pontífice permanecerá bajo vigilancia médica durante su recuperación.

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¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón?

El estado de salud del papa León XIV es estable después de la cirugía, de acuerdo con los primeros reportes médicos. Aunque la operación fue exitosa, los especialistas deberán continuar evaluando su evolución y los resultados definitivos de los estudios realizados al tejido pulmonar.

El Vaticano todavía no ha confirmado el estadio del cáncer de pulmón del papa León XIV, ni ha anunciado si necesitará tratamientos adicionales. Los resultados médicos pendientes permitirán determinar los siguientes pasos, por lo que aún no es posible establecer un pronóstico definitivo sobre su recuperación.