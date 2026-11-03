¿Papa León XIV llegará México? Comentario de la vocera del Vaticano generó confusión sobre su posible visita

Luego de la emergencia que enfrentó el Papa León XIV al ser operado de emergencia; la tarde de este martes 3 de noviembre se generó confusión sobre la posible visita del Santo Padre a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México tras un comentario de la vocera del Vaticano. Se especuló que su posible llegada a la capital mexicana formaría parte de la gira que pontífice iniciará por Centroamérica.

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¿Cómo iniciaron los rumores sobre la posible llegada Papa León XIV a México?

Durante una conferencia de prensa, María Montserrat Alvarado, perfecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, compartió el programa de la gira que realizará el Papa León XIV iniciará en Centroamérica, principalmente por Uruguay, Argentina y Perú.

La nueva directora de comunicaciones del Vaticano señaló que el Papa León XIV se encuentra entusiasmado por regresar a Perú pese a que recientemente se sometió a una cirugía por cáncer pulmonar, pues cabe recordar que el pasado 13 de octubre el Papa León XIV fue sometido a una operación en el Policlínico Gemelli de Roma tras haberle detectado un nódulo en su pulmón derecho.

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Aseguran que el papa León XIV llegará a México. / Redes sociales.

¿Por qué se dijo que el Papa León XIV llegaría a la Ciudad de México?

Aunque María Montserrat Alvarado adelantó que el Papa León XIV podría visitar la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, no especificó el día en que el Santo Padre llegará a la capital mexicano. Sin embargo, señaló que ella será la primera en anunciar el viaje una vez que sea momento.

Por ahora, se especula que la visita se podría realizar a lo largo de 2027, pues cabe recordar que en octubre inició el Año Jubilar Guadalupano con motivo del 50 aniversario de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe. Sin embargo, nunca confirmó que llegaría a la Ciudad de México en un futuro próximo.

El Papa León XIV podría llegar a la Ciudad de México en 2027. / IG: vaticannews.es

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¿Cuáles fueron los problemas de salud que enfrentó el Papa León XIV en 2026?

Fue a finales de octubre cuando se reveló el estado de salud del Papa León VIX tras ser operado por cáncer de pulmón. A principios del mes, se informó que el pontífice debía someterse a una cirugía luego de que se le detectara un nódulo en su pulmón derecho, el cual fue extirpado.

Una vez que concluyó la cirugía, se informó que el Papa León XIV no necesita un tratamiento adicional contra el cáncer de pulmón. “Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, se dio a conocer a través de un comunicado firmado por Luigi Carbone, médico personal del pontífice, y Stefano Margaritora, responsable del equipo quirúrgico.

Tras presentar un estado de salud estable, el Papa León XIV se alista para viajar por Centroamérica; mientras que en México se está en espera de que el Santo Padre llegue a México.

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