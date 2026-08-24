Critican a Laura Bozzo por mostrar sus atributos: “Tengo t*tas y están buenísimas, ¿cuál es el problema?”

Laura Bozzo, de 75 años, se ha caracterizado por ser una mujer frontal, sincera y sin pelos en la lengua, que ha demostrado ir contra corriente sin temor a romper las reglas. El público la ha aplaudido por cada uno de sus exitosos proyectos, pero también la han acribillado por su forma de expresarse, pelear e incluso por las fotos donde luce sus atributos, con el argumento de que no es “apto para su edad”. Ella nos dice cómo enfrenta estas críticas.

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Laura publicó en sus redes sociales una serie de fotos sensuales.

¿Laura Bozzo responde a quienes critican sus atributos y revela por qué no le importan las críticas?

“Amo cuando la gente dice: ‘Ahí está la vieja ridícula, es una patética, ya es abuela’ (grita). Muestro las te... porque sí tengo y están buenísimas. ¿Cuál es el pu... problema? ¡No entiendo! La verdad, no me interesa lo que digan. Soy una mujer trans, no del sexo, sino en lo general. Si me dicen lo que no debo hacer, haré lo contrario. Yo no vivo de la gente. Si no les gusta, allá ellos”. Laura Bozzo

La presentadora tiene claro que no quiere tener una pareja amorosa y explicó los motivos. “No me interesa para nada. En estos momentos estoy feliz y tranquila. El hombre de mi vida es mi nieto. Amo mi vida y me encanta cuando viene mi familia. Esos temas me dan hueva. Quiero dedicar el tiempo a mis próximas creaciones. Obviamente, creo en el amor, solo que no nací para tener pareja. Soy una mujer distinta a la gente normal, y eso que me ha ido bien con mis exparejas. Ahora me gustaría construir lo que me falta, antes de irme al otro lado”.

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¿A una edad se quita el apetito en la intimidad?: Laura Bozzo responde

Laura Bozzo se incomodó cuando le preguntamos si es cierto que, con el tiempo, el apetito sexual se acaba.

“Esta entrevista no es para hablar de esas cosas. Cada persona es un mundo distinto. Es algo privado y personal. Hay formas de sentir felicidad y placer. No solamente con temas sexuales. Por ejemplo, siento placer de crear mi nueva obra”. Laura Bozzo

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Laura Bozzo critica los reality shows, arremete contra la televisión y presenta su nuevo proyecto teatral

En otros temas, muy molesta, Laura Bozzo opinó sobre los nuevos formatos en el medio televisivo. “La televisión se está cayendo a pedazos. No han entendido y captado que la empatía con el público no se compra ni con los mejores sets, ni con los vestidos de 100 mil dólares de las conductoras. No sé cómo explicarles a los productores que se creen intocables. Son unos pendejos. Están haciendo todo mal y desgastando los formatos. Las personas quieren lo espontáneo. Y lo digo con todo el cariño y agradecimiento a la televisión”.

A pesar de que ella dijo que sí volvería entrar a otro, ya se cansó de los reality shows y nos dijo por qué. “Después de varios realities me di cuenta de que todo era muy repetitivo”. Siempre eran los mismos conflictos, peleas y romances. La gente quiere ver cosas frescas. Señorita Laura. Más viva que nunca es teatro, monólogo y mucha risa. Diré las cosas que he vivido de una forma divertida”.

Y nos platicó de su nuevo proyecto teatral donde tocará temas personales de una manera cómica. “Demostraré que los sueños sí se pueden cumplir. Hay gente que ha sufrido depresión y yo soy un claro ejemplo de eso. He sido diagnosticada con depresión desde muy pequeña. Y sola encontré el camino para enfrentar las crisis. He tenido cáncer y he estado 15 segundos muerta. Me han discriminado por la edad y hay personas que piensan que no servimos para nada. Algo totalmente erróneo. En esta obra se darán cuenta de muchas cosas”.