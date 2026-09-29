¿Adamari López desfigurada? Actriz y conductora busca hospital por “problema en su cara” antes de programa: VIDEO
Adamari López sufre susto previo a su participación en televisión, luego de aparecer con presunto problema en la cara: ¡Temió por su saluda! ¿Qué le pasó?
Un reciente video protagonizado por la actriz y conductora, Adamari López, terminó con un momento de angustia para ella, luego de percibir su rostro un tanto diferente mientras la estaban arreglando. ¡Busco ir rápido a un hospital! ¿Qué le pasó?
¿Adamari López quedó desfigurada durante una reciente transmisión en vivo?
Adamari López estaba siendo maquillada y vestida por algunas stylist, mientras tanto, era grabada por parte de su equipo, previo a una participación en televisión que ella iba a tener.
En el video publicado por la cuenta de Instagram "@glorypenatemakeup”, puede percibirse a la actriz con un curioso problema en su rostro, de un lado se ve “caído”, mientras que el otro costado parece normal.
La preocupación de Adamari fue visible, se vio confundida y desubicada:
Yo lo que me veo es el ojo caído, Gloria, por favor. Ay, no me digas eso.
Posteriormente, Adamari dijo sus intenciones de ir al hospital, incluso viéndose en repetidas ocasiones frente al celular para confirmar que todo estuviera bien.
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¿Adamari López fue hospitalizada tras presunto problema en su rostro?
El video era solo una broma por parte de su equipo de maquillistas y stylist, pues utilizaron un filtro para que Adamari López apareciera con el rostro desbalanceado.
Aún así, la actriz no se había dado cuenta y llegó a mencionar sobre su intención de irse directo a un hospital para ser atendida:
Yo no puedo salir así en la televisión, tengo que irme a un hospital.
Cuando se veía más preocupada, las organizadoras de la broma decidieron reír y comentarle a Adamari que todo era parte de una broma, pero esta última se dijo “asustada” y con una fuerte “palpitación en el corazón”.
Por tanto, no se trata de un tema de salud, si no solamente de algo planeado por sus maquillistas. Te dejamos el momento completo.
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¿Quién es Adamari López?
Adamari López es una actriz y conductora puertorriqueña, que comenzó su carrera artística desde niña y se convirtió en una de las figuras con mayor presencia en la televisión latinoamericana.
Su llegada a México marcó una etapa importante de su carrera. Debutó en las telenovelas mexicanas con Sin ti, en 1997, y después participó en Camila, Locura de amor y Amigas y rivales.
En televisión también incursionó en la conducción. En 2011 ganó Mira quién baila y posteriormente se incorporó a Un nuevo día, programa matutino de Telemundo en el que se convirtió en uno de sus rostros principales.
En 2005, Adamari López reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Tras recibir tratamiento, utilizó su experiencia para promover la prevención y detección oportuna.
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