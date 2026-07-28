Paola Durante rompe en llanto y pide ayuda para operar a su papá: “No lo querían aceptar” VIDEO

Paola Durante ha estado alejada de los medios desde su participación en ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, reapareció en redes sociales, aunque no por una buena noticia.

La conductora publicó un video en el que se le ve visiblemente afectada por el estado de salud de su papá. Entre lágrimas, denunció las complicaciones que ha enfrentado en el hospital para que reciba la atención médica que necesita e hizo un llamado desesperado para conseguir apoyo. ¿Qué sucede con el papá de Paola Durante? Te contamos.

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Paola Durante / Archivo TVNotas

¿Qué enfermedad tiene el papá de Paola Durante?

Paola Durante no reveló el diagnóstico definitivo de la enfermedad que padece su papá. Sin embargo, explicó que tiene un tumor en el cerebro que le ha provocado múltiples complicaciones de salud.

Entre ellas, fuertes y prolongadas convulsiones que la han obligado, junto con su familia, a buscar atención médica de urgencia para salvarle la vida. Ante esta situación, la conductora expuso lo difícil que ha sido conseguir la atención que necesita, pues aseguró que se ha enfrentado a presuntas negligencias y carencias en el sistema hospitalario. Incluso, denunció que le han negado la operación que requiere.

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Paola Durante reveló que su papá tiene un tumor cerebral. / Redes sociales

¿Por qué no querían operar al papá de Paola Durante?

En el video, Paola relata que su papá sufrió dos convulsiones, una de ellas que duró varias horas, por lo que tuvieron que solicitar una ambulancia para trasladarlo de emergencia al hospital.

La conductora aseguró que, al llegar al hospital, inicialmente no querían recibirlo, pese a que el señor continuaba convulsionando. Más tarde, explicó que la cirugía había sido programada para el viernes. Sin embargo, un par de días antes fue cancelada porque el hospital no contaba con terapia intensiva ni con el equipo necesario para realizar el procedimiento.

Asimismo, señaló que el médico responsable se negó a operarlo por temor a que, tras la intervención, su papá pudiera quedar paralítico.

Después de una semana, el señor fue trasladado a otro hospital. Ahí, Paola relató que pasaron varios días sin que ella pudiera verlo, hasta que su papá suplicó que dejaran entrar a su otra hija, es decir, la hermana de la conductora.

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¿Qué dijo Paola Durante sobre el estado de salud de su papá?

En el programa de la periodista Elisa Beristain, se mostró un fragmento más largo del video de Paola Durante, en el que menciona que su papá continúa en un delicado estado de salud y, según contó la conductora, sigue en espera de una cita para ser operado. Paola confesó que está desesperada, pues hay una larga lista de pacientes que esperan un lugar para ingresar a cirugía y teme que la salud de su padre siga deteriorándose antes de que pueda ser intervenido.

La conductora pidió ayuda a través de sus redes sociales, deseándo que ella pudiera tener más dinero para operar a su papá en un hospital particular.

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