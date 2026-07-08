¿Adamari López despotricó vs México tras ser eliminado del Mundial 2026? Revela la verdad de los VIDEOS hechos con IA

Todo comenzó con las burlas de Alejandra Jaramillo tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026, y ahora se sumaron otros casos que desataron indignación entre los mexicanos.

Pues, quien se encuentra en el centro de esta polémica es Adamari López, luego de que comenzaran a circular en redes sociales varios videos FALSOS en los que supuestamente lanza comentarios negativos contra México. Sin embargo, la conductora ya habló al respecto y aclaró lo ocurrido. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

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Adamari López / IG: @adamarilopez

¿Qué dicen los videos falsos en los que Adamari López presuntamente habla mal de México?

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales una serie de videos falsos de una supuesta entrevista. En esta, se usó sin permiso la imagen de Adamari López, así como utilizaron un audio en el que presuntamente estaría criticando las conductas de los aficionados mexicanos luego de los triunfos de la selección en el Mundial 2026.

En los videos hechos con IA, se escucha que México no pudo garantizar la seguridad en ninguno de sus partidos y que incluso, las autoridades estadounidenses presuntamente ya estaban cancelando los viajes para los aficionados mexicanos.

También, se escucha que califica el desempeño futbolístico de los dirigidos por Javier Aguirre, así como señalaría como una humillación el papel de México al ser eliminados en su propia casa.

Estos comentarios se volvieron virales rápidamente y desató la ola de críticas para la presentadora puertorriqueña. Sin embargo; ella no tardó en aclarar que se trata de una situación falsa.

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Los videos de Adamari López supuestamente hablando mal de México se hicieron virales. / Redes sociales

Adamari López desmiente los videos falsos en los que presuntamente criticaría a México: ¿Qué dijo?

La presentadora publicó un video en su cuenta de Instagram hablando sobre estos videos y aclarando el origen de los mismos. ¡Son hechos con Inteligencia artificial!

Dijo que los videos que se hicieron virales están manipulados por inteligencia artificial y que ella jamás ha hecho un comentario de ese tipo.

“Me ha escrito gente indignada, preocupada por los supuestos comentarios que piensan que yo hice; fueron creados con inteligencia artificial y yo jamás he emitido.” Adamari López

Mostró algunos fragmentos de los videos falsos que están circulando las redes y explicó que el vestuario que utiliza es diferente en cada uno de ellos y que su voz está manipulada.

Adamari López / IG @adamarilopez

Además, expresó que le guarda un cariño y agradecimiento a México, pues le ha abierto las puertas y le ha brindado apoyo y oportunidades en su carrera. Asimismo, dijo respetar a toda la comunidad mexicana y a todas las latinas.

“En definitiva, esto es una mentira. (...) Es feo que vengan a decir que yo estoy hablando de un país que me ha abierto las puertas, brindado muchísimo apoyo, al que respeto, que admiro y que quiero...” Adamari López

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La polémica sobre los famosos señalados por hablar mal de México

El caso de Adamari López llegó en un momento de mucha sensibilidad para los mexicanos, pues en los últimos días la conversación se ha enfocado en los famosos que se han expresado mal o se han burlado de México.

El primero que desató la indignación fue la burla de la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, que subió un video apoyando a Inglaterra y burlándose de la eliminación de México en el Mundial 2026.

El segundo y más controversial es el periodista argentino Eduardo Feinmann, quien durante un programa en vivo declaró abiertamente detestar a los mexicanos.

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