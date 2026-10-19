¿Aarón Mercury y Victoria Ruffo en telenovela? Él se le arrodilla en pleno escenario y ella hace propuesta

A más de un año de que Victoria Ruffo explotó tras la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México, el influencer acudió hasta el teatro en el que se presenta la ‘Queen de las telenovelas’ para agradecer su apoyo con un detalle que generó una ola de reacciones y aplausos en redes. ¡Te contamos los detalles!

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Aarón Mercury agradece a Victoria Ruffo su apoyo en LCDLFM. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México?

Una de las eliminaciones más recordadas de la tercera temporada de La casa de los famosos México es la de Aarón Mercury, pues pese al amplio apoyo del público, se quedó a un paso de la final subir con Shiky al carrusel, lo que le impidió pelear por el primer lugar con Aldo de Nigris.

Seguidores, colegas y diversas personalidades del medio reaccionaron sorprendidas ante lo ocurrido en el reality show, pero una de las que más sorprendió al dejar ver su descontento por la salida del influencer fue Victoria Ruffo.

A través de su cuenta personal de X, la actriz escribió: “¡Se acabó para mí este programita de juego! ¡Robo total!”, posteriormente, compartió un nuevo mensaje en el que dejó entrever que su apoyo estaba con ‘team Noche’. “¡Qué tristeza! ¿A qué sabrá ganar con trampas? ¡Pobre NOCHE!”, agregó.

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Así reaccionó Victoria Ruffo a la salida de Aarón Mercury. / Redes sociales

¿Cómo fue el encuentro de Aarón Mercury con Victoria Ruffo tras su apoyo en LCDLM?

Tras un año del apoyo que Victoria Ruffo mostró por Aarón Mercury, el influencer sorprendió al aparecer en el mismo escenario que Victoria Ruffo al término de la puesta en escena en la que participa la actriz. Mercury acudió hasta el lugar para agradecerle su apoyo y sorprenderla con un inesperado detalle.

Mientras Ruffo y Mercury estaban arriba del escenario junto a otros artistas del elenco de ‘La leonas’, el creador de contenido sorprendió al arrodillarse frente a la actriz y entregarle un mini ‘Mercury’ de peluche, lo que generó un abrazo y aplausos entre los presentes.

“La verdad, agradezco muchísimo. Cuando yo salí de la casa, imagínate, y ver que Ruffo me está apoyando fue emocionante. Es un honor estar frente a ti y frente a todos ustedes”. Aarón Mercury.

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¿Cuál fue la reacción de Victoria Ruffo tras ver a Aarón Mercury arrodillado frente a ella?

De acuerdo con Aarón Mercury, su llegada hasta el teatro ocurrió luego de que grabó un pódcast con José Eduardo Derbez, donde prometió que se arrodillaría con Victoria Ruffo. Tras ver lo ocurrido, la actriz confesó las razones por las que apoyó al joven influencer durante su estancia en La casa de los famosos México.

“Te apoyé porque eres neta, eres de verdad, eres realidad. Lo que dijiste en la casa lo hiciste muy bien siempre”. Victoria Ruffo

De acuerdo con Televisa Espectáculos, ahora que Aarón Mercury está comenzando su recorrido en las telenovelas, la ‘Queen de los melodramas’ no descarta trabajar con él y hasta manifestó que le gustaría actuar como ‘mamá e hijo’. ¿Será que habrá propuestas?

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