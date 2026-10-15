Victoria Ruffo responde si peleará con Alessandra Rosaldo tras la insistencia de José Eduardo; ¿aceptó el reto?

Luego de que José Eduardo Derbez insistiera en una pelea de box entre su mamá, Victoria Ruffo, y Alessandra Rosaldo, la ‘Queen de las telenovelas’ reaccionó sorprendida ante la posibilidad y confesó si está dispuesta a enfrentarse a la actual pareja de su ex, Eugenio Derbez. ¿Se cerró el trato? ¡Aquí te contamos!

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Victoria Ruffo aclara si enfrentará a Alessandra Rosaldo en público / Redes sociales

¿Cómo surgió la idea de que Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo suban al ring?

A raíz de la polémica que surgió por los comentarios que Victoria Ruffo hizo sobre el debut en el escenario de la hija menor de Eugenio Derbez junto a su mamá, Alessandra Rosaldo, distintas personalidades del medio reaccionaron al respecto; tal es el caso de Yolanda Andrade, quien desaprobó por completo la opinión de la actriz.

Ante los dimes y diretes, José Eduardo Derbez propuso que la ‘Queen de las telenovelas’ se enfrentara contra Andrade en el ring; sin embargo, fue Alessandra Rosaldo quien habló sobre la posibilidad de enfrentarse con la expareja de su esposa tras rumores de una supuesta rivalidad

En un encuentro con la prensa, la intérprete de ‘Sentidos opuestos’ expresó entre risas: “No creo que estemos para subirnos al ring”, descartando una pelea de box con la intérprete de ‘La madrastra’, pero ¿qué piensa Victoria Ruffo?

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Victoria Ruffo aclara si enfrentará a Alessandra Rosaldo en público / Redes sociales

¿Victoria Ruffo acepta subir al ring para enfrentarse vs. Alessandra Rosaldo?

Días después de que Alessandra Rosaldo descartó subir al ring con la ex de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo fue acaparada por la prensa en su llegada al aeropuerto, donde le preguntaron sobre la propuesta de su hijo José Eduardo para que participe en una pelea de box.

"¿A mí? ¿Yo por qué?”, No, claro que no”. Victoria Ruffo

De esa forma, la actriz de ‘Corona de lágrimas’ dejó claro que no está interesada en pelear con la esposa de Eugenio Derbez, pero no pudo evitar mostrarse sorprendida por la idea de su primogénito, quien insiste en que el combate se podría llevar a cabo.

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¿Qué ha dicho José Eduardo ante la negativa de Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo?

Después de que Victoria Ruffo compartiera con la prensa que fue hospitalizada de emergencia, José Eduardo también reapareció ante los reporteros, quienes le informaron que Alessandra Rosaldo no considera tener edad para subir al ring, a lo que el actor respondió:

“Que se suba, sí tienen edad, hombre”. José Eduardo Derbez

Sin embargo, pese a la insistencia del conductor de Miembros al aire, todo parece indicar que el combate entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo no se llevará a cabo, pero ¿será que cambiarán su opinión al escuchar propuestas?

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