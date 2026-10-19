Victoria Ruffo ya tiene su testamento, ¿José Eduardo está contemplado? Esto dijo de su última voluntad: VIDEO

Considerada como una de las actrices más icónicas de las telenovelas mexicanas, Victoria Ruffo siempre está lista para dar de qué hablar, como cuando le preguntaron sobre la presunta infidelidad de José Eduardo Derbez con Paola Dalay, quedándose impactada por el proceder de su hijo y su nuera.

Ahora la primera actriz revela detalles de su testamento y si le tiene miedo a la muerte, ¿qué dijo al respecto? Te contamos todo aquí.

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Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre su testamento?

En su más reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo reveló que como parte de sus responsabilidades ella ya tiene listo su testamento, y que sus bienes serán repartidos una vez ella haya abandonado este mundo, es decir, que no heredará en vida:

“No, no, no, no, no soy tan bruta [para heredar en vida] mira lo bueno es que mi mamá no tenía dinero, mi papá no tenía dinero, no nos dejaron nada, entonces no hubo broncas ni problemas entre hermanos y yo, claro ‘papelito habla’ y yo si tengo ya todo bajo control, pues claro, como debe ser” Victoia Ruffo

La actriz de telenovelas no dio más detalles respecto a su testamento, sin embargo es muy probable que por supuesto haya considerado en su testamento a José Eduardo Derbez y a sus hijos mellizos Victoria y Anuar Fayad.

¡Victoria Ruffo ya TIENE su TESTAMENTO! Asegura que NO le tiene MIEDO a la muerte. Además, revela que NO pondrá ofrenda para su mamá, explica sus motivos #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/p9uEWYBNAa — De Primera Mano (@deprimeramano) October 19, 2026

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¿Victoria Ruffo le tiene miedo a morir? Esto reveló

Durante la misma entrevista, Victoria Ruffo también fue cuestionada sobre si tenía miedo a morir o sí le causaba miedo quedarse sin una persona de su afecto, a lo que actriz respondió claramente:

“No, a mí no me da miedo morirme, me da miedo que me pase algo que no pueda valerme por mi misma ¿no? Eso sí yo creo que cualquiera le da miedo eso ¿no? Este, ¿miedo a que se me muera alguien? Por supuesto, pero yo, no. Victoria Ruffo

Victoria Ruffo / IG: @victoriaruffo

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¿Por qué Victoria Ruffo no pone altar el Día de Muertos?

Al estar cada vez más cerca del Día de Muertos, los reporteros le hicieron la pregunta obligada a Victoria Ruffo, acerca de si acostumbraba a poner la típica ofrenda para rendirle homenaje a personas de su familia que se hayan adelantando en el camino.

De manera inesperada, la actriz reveló que ella acostumbraba a recordar todos los días a las personas que ya trascendieron, como su mamá, su papá y su abuela, por lo que no participa activamente en poner altares para ellos el Día de Muertos: “fíjate que yo no acostumbro a poner una ofrenda, pero mis hermanas sí, entonces pues ya les dejo todo el trabajo a ellas”, aseguró.

A diferencia de Victoria Ruffo, quien sí es amante de poner ofrendas el Día de Muertos es Maribel Guardia, pues de esta manera recuerda a su hijo Julián Figueroa.