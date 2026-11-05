Vadhir Derbez reacciona tras nueva denuncia en su contra; su inesperado mensaje desata especulaciones, FOTO

Vadhir Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación por una presunta tercera denunciante habría buscado exponer públicamente su caso ante la Fiscalía General de la República, pero la conferencia programada fue cancelada inesperadamente. Mientras crecen las especulaciones, el actor reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido.

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Vadhir Derbez / Captura de pantalla

¿De qué acusan a Vadhir Derbez y por qué hablan de una tercera denuncia por presunto abuso sexual?

Una nueva controversia involucra a Vadhir Derbez después de que un despacho de abogados convocara a medios de comunicación para anunciar acciones relacionadas con una presunta denuncia en su contra. La invitación señalaba que representantes legales de una joven acudirían ante la Fiscalía General de la República para solicitar una reunión y abordar el caso públicamente.

Sin embargo, cuando la expectativa ya había crecido, la conferencia fue cancelada de manera repentina, dejando más preguntas que respuestas sobre el proceso. La situación llamó especialmente la atención porque en un principio muchos pensaron que se trataba del caso denunciado en abril de 2026, cuando una modelo estadounidense de 19 años acusó al actor de presunta conducta inapropiada.

No obstante, versiones periodísticas apuntan a que se trataría de una persona distinta, lo que convertiría este asunto en una tercera denuncia relacionada con el hijo de Eugenio Derbez.

La periodista Ana María Alvarado aseguró que la información preliminar apunta a un nuevo caso.

Ana María Alvarado “Es un nuevo caso. Aunque ahora no lo van a decir así… no es el mismo de la modelo estadounidense de 19 años. En el pasado, hace muchos años, como en el 2009 lo habían acusado en Estados Unidos de ‘battery’, o sea que había sido agresivo y había tocado a la fuerza a una chica, pero llegaron a cierto arreglo y no quedó fichado”

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Ana María Alvarado / IG

¿Por qué cancelaron la conferencia de prensa de la presunta víctima de Vadhir Derbez?

La cancelación de la conferencia se convirtió en uno de los puntos más comentados alrededor del caso. Hasta el momento, ni la presunta víctima ni sus representantes legales han explicado públicamente las razones que provocaron el cambio de planes. Esta situación ha dado pie a diversas teorías sobre lo que pudo ocurrir detrás de cámaras antes de que se realizara el encuentro con la prensa.

Ana María Alvarado compartió su postura respecto a las versiones que comenzaron a circular tras la cancelación: “Esto suena a que negociaron con dicha persona o sus abogados, sus representantes legales y luego sacan otro comunicado de ‘¿qué creen?, ya nos arreglamos’… sólo por la amenaza del comunicado y que iba a llegar la prensa a la fiscalía”, comentó con ironía.

Posteriormente, la comunicadora dejó claro que se trata únicamente de una apreciación personal y que continúa investigando para confirmar más detalles: “Esto suena a que cuando sale el comunicado… la defensa de Vadhir Derbez hizo alguna negociación con los abogados de la nueva víctima, no hay de otra, porque si no mágicamente, ¿ustedes creen que con todo lo que hay en el país la fiscalía les va a hacer caso nada más por un comunicado en donde están citando medios? No”, concluyó.

Por ahora, las especulaciones continúan debido a la falta de información oficial sobre lo ocurrido.

¿Qué publicó Vadhir Derbez tras darse a conocer una nueva denuncia en su contra?

Hasta ahora, Vadhir Derbez no ha emitido un comunicado relacionado con esta nueva polémica ni ha realizado declaraciones públicas sobre las versiones que circulan. Tampoco existe una postura oficial difundida por su equipo legal respecto a esta presunta tercera denuncia.

Sin embargo, en medio de la controversia, el actor sí tuvo actividad en redes sociales, lo que algunos seguidores interpretaron como una reacción indirecta al momento que atraviesa.

Vadhir compartió una fotografía de cuando era niño jugando con unos carritos y acompañó la imagen con una reflexión que llamó la atención de sus seguidores.

“Qué bonito era cuando la felicidad cabía en las cosas más pequeñas”. Vadhir Derbez

Aunque el mensaje no hace referencia alguna a las denuncias ni a la polémica actual, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar la publicación y a relacionarla con el complicado momento mediático que enfrenta.

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¿Qué se sabe de la situación legal de Vadhir Derbez tras los nuevos señalamientos?

Por ahora, no se han revelado detalles específicos sobre la presunta nueva denuncia en contra de Vadhir Derbez ni existe información oficial sobre el motivo por el que se canceló la conferencia de prensa. Tampoco se ha confirmado si la supuesta víctima presentará públicamente su versión en una fecha posterior o si continuará el proceso por otra vía.

Lo único confirmado hasta este momento es que la conferencia anunciada no se realizó, que existen versiones periodísticas sobre una presunta tercera denuncia y que el actor ha optado por mantenerse en silencio públicamente sobre el tema.