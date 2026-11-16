En los últimos días, se ha hablado mucho sobre una supuesta complicidad de José Eduardo Derbez en el caso que involucra a su hermano, Vadhir N, quien enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual.

La situación ha causado mucha controversia, por lo que la prensa ha buscado conocer la postura de los familiares más cercanos del actor, entre ellos su mamá, Victoria Ruffo.

Usualmente, la actriz atiende a los medios; sin embargo, esta vez su reacción generó aún más comentarios. ¿Será que confirmó la supuesta complicidad entre los hermanos?

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José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo / Instagram: @jose_eduardo92

¿Qué se sabe sobre las acusaciones de presunta agresión sexual que enfrenta Vadhir N?

Vadhir N enfrenta una denuncia por presunta agresión sexual presentada por una modelo estadounidense, quien señaló que durante la grabación de un video musical, en abril de 2026, el actor habría tenido comportamientos inapropiados hacia ella.

El actor rechazó los señalamientos y, aunque se giró una orden de aprehensión en su contra, esta quedó sin efectos tras un amparo promovido por su defensa.

Sin embargo, el caso volvió a generar controversia luego de que se diera a conocer una segunda denuncia, en la que presuntamente estaría involucrada una menor de edad. En medio de las versiones que han circulado sobre este caso, también surgieron señalamientos que relacionan a José Eduardo Derbez.

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José Eduardo Derbez y Vadhir “N” en polémica por presunto abuso / Redes sociales

¿Por qué relacionan a José Eduardo Derbez con el caso de su hermano Vadhir?

José Eduardo Derbez fue relacionado con el caso de su hermano Vadhir luego de que circulara en redes sociales una versión sobre el supuesto incidente ocurrido durante un viaje en crucero que ambos habrían realizado.

De acuerdo con lo difundido por la cuenta de espectáculos ‘Doña carmelita’, una menor de edad presuntamente habría sido alcoholizada en un bar de la embarcación y posteriormente habría sufrido una agresión sexual por parte de Vadhir.

En esa misma versión se señala que José Eduardo supuestamente habría presenciado lo ocurrido y no habría intervenido, por lo que comenzaron a mencionarlo como posible cómplice.

“Vadhir abusó de la chica, mientras que su hermano José Eduardo se dio cuenta de la situación, pero no hicieron nada” Doña carmelita en redes sociales

Sin embargo, estos señalamientos no han sido confirmados por las autoridades ni por los abogados de la denunciante.

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José Eduardo Derbez y Vadhir “N” / Instagram: @vhadir

¿Cómo reaccionó Victoria Ruffo ante los rumores de presunta complicidad de José Eduardo Derbez?

Victoria Ruffo se encontró con la prensa cuando llegó a una función de teatro en la Ciudad de México. Sin embargo, ante los cuestionamientos sobre los rumores que vinculan a José Eduardo con el caso de su hermano Vadhir N, la actriz prefirió evadir las preguntas y dejó claro que no tenía intención de hablar públicamente sobre el asunto.

“Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, expresó.

Además, fue tajante al señalar que no es un asunto que le corresponda a ella y pidió a los reporteros que le preguntaran José Eduardo para conocer su postura.

No obstante, cuando le preguntaron si estaba preocupada por su hijo ante los señalamientos, Victoria reconoció que sí, aunque aseguró confiar en que todo estará bien.

“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, comentó antes de dar por terminada la conversación.

Victoria Ruffo también ha sido abordada para hablar sobre la separación de José Eduardo y Paola Dalay, por lo que ha enfrentado varias polémicas en las últimas semanas.

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