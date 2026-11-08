¿Huyó de México? Informan que no han podido localizar a Vadhir “N” en ninguno de sus domicilios

Desafortunadamente los problemas en la familia de los Derbez siguen dando de qué hablar, y no solo nos referimos a la reciente ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, sino a las acusaciones en contra de Vadhir “N”.

Ahora, ha trascendido que el hijo de Eugenio Derbez está desaparecido, ¿qué pasó con Vadhir “N”? Aquí te compartimos las actualizaciones.

Vadhir “N” señalado de presunto abuso / Redes sociales

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¿Cuáles son los cargos que está enfrentando Vadhir “N”?

Vadhir “N” vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se dieran a conocer una nueva denuncia en su contra por presuntos delitos sexuales. La primera denuncia fue interpuesta en abril de 2026 y la segunda en noviembre también de este año, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles al respecto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra del hijo de Eugenio Derbez, sin embargo, no pudieron proceder debido a que el actor solicitó un amparo que le permite llevar su proceso en libertad.

¿Por qué Vadhir “N” aún no ha sido detenido? Tras orden de aprehensión en su contra, revelan la razón / Redes sociales y canva

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¿Vadhir “N” podría llegar a la cárcel por los nuevos cargos que está enfrentando?

La situación del hijo de Eugenio Derbez es bastante complicada, pues debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, sí podría llegar a la cárcel si es vinculado a proceso y si se dictan medidas cautelares privativas de la libertad.

Es importante mencionar que el amparo que solicitó el actor por medio de su defensa evitó que lo detuvieran de inmediato una vez que se hizo la denuncia en su contra, además de que le da la posibilidad de presentarse a comparecer por voluntad propia, algo que hasta el momento no ha ocurrido y ha encendido las alarmas.

Las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Mientras no exista una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente, Vadhir “N” conserva el derecho a la presunción de inocencia.

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¿Vadhir “N” se fue de México? El actor no ha sido localizado

El caso del actor ha tomado un giro inesperado luego de que se diera a conocer que las autoridades, a través de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado varios intentos para localizar a Vadhir “N” sin conseguir que el joven comparezca ante las autoridades.

De acuerdo a detalles revelados por dicha dependencia, se ha buscado al hermano de José Eduardo Derbez en al menos siete domicilios distintos sin éxito, lo que provocó que en redes sociales muchos especularan sobre su supuesta fuga de México.

Es importante mencionar que Vadhir “N” lleva varios años residiendo en Estados Unidos, desde 2016, específicamente en Los Ángeles, aunque se le ha visto en tierras aztecas debido a proyectos en los que ha participado, por lo que ese podría ser el motivo por el que no ha sido localizado en México.

Tristemente este escándalo ha alcanzado a todos los relacionados con la dinastía Derbez, incluso Victoria Ruffo, quien fuera pareja de Eugenio Derbez, fue tajante respecto a los señalamientos en contra de Vadhir N: “tema cerrado”.