¿Vadhir “N” será detenido? Tras orden de aprehensión en su contra, revelan por qué aún no estaría en la cárcel

Tras confirmarse que Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez, contó con una orden de aprehensión en su contra, preguntan por qué el actor no ha sido detenido aún. Luego de ser investigado por el presunto delito de violación, esto es lo que dicen las autoridades.

José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez estarían en la misma demanda / Instagram: @vhadir

¿Quién es la segunda denunciante de Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez?

Han surgido numerosas preguntas sobre la nueva denuncia contra Vadhir “N” por el delito de violación. Incluso hubo quienes especularon que podría tratarse de la misma joven que, en abril, lo acusó públicamente de haberla tocado sin su consentimiento durante la grabación de un video musical.

Para aclarar todo, el programa Ventaneando entrevistó a Adrián Regino, abogado de la denunciante. El litigante precisó que se trata de dos procesos legales distintos, por lo que en realidad sí se estaría ante una segunda denuncia por abuso. Además, reveló que también representa a la modelo que presentó la acusación hace algunos meses.

Regino explicó que el propósito de la conferencia de prensa era dar mayor visibilidad al caso, tanto en los medios como ante las autoridades. Una vez que consideraron cumplido ese objetivo, optaron por cancelarla:

Por respeto a la víctima y a lo que se está investigando, no quisiera o, más bien, no puedo dar más información que, lamentablemente, sé, que, como comunidad, quisieran. Adrián Regino

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado también habló al respecto, revelando detalles sobre este nuevo caso que azota al actor:

Es un nuevo caso. Aunque ahora no lo van a decir así… no es el mismo de la modelo estadounidense de 19 años. En el pasado, hace muchos años, como en el 2009, lo habían acusado en Estados Unidos de ‘battery’, o sea que había sido agresivo y había tocado a la fuerza a una chica, pero llegaron a cierto arreglo y no quedó fichado Ana María Alvarado

Mientras tanto, se dice que la familia del actor, en especial su mamá, estaría pendiente de la situación, incluso viajando a Estados Unidos, país en el que se encontraría actualmente Vadhir.

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Vadhir “N” señalado de presunto abuso / Redes sociales

¿Por qué Vadhir “N” no sería detenido de manera inmediata?

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía capitalina, la orden de aprehensión en contra de Vadhir “N”, hermano de José Eduardo Derbez, existió, pero perdió vigencia:

Derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin ser detenido. Comunicado de la Fiscalía

Esto significa que el proceso sigue su curso, pero con una condición distinta: Vadhir “N” no puede ser arrestado en cumplimiento de esa orden y, en cambio, puede ser convocado formalmente a una audiencia inicial:

El segundo punto relevante del comunicado es la dificultad para localizar al investigado. Pese a que el actor y sus abogados han manifestado públicamente su disposición, la Fiscalía señaló que él no ha comparecido ante ella:

La Fiscalía de la CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente. Comunicado de la Fiscalía

Hasta el momento, ni el actor ni su equipo legal han emitido comentarios sobre las acusaciones ni sobre el comunicado de la Fiscalía.

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Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos. Más información 👇 https://t.co/Ojh4IlwzdJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

¿José Eduardo Derbez relacionado con la denuncia en contra de Vadhir “N”?

En pleno polémica por la separación de Paola Dalay, madre de su hija, José Eduardo Derbez aparecería ahora mencionado en la denuncia contra su hermano Vadhir. La cuenta de espectáculos en X “Doña Carmelita” explicó el supuesto vínculo del hijo de Victoria Ruffo con el nuevo caso legal.

De acuerdo con lo difundido, el nuevo proceso contra Vadhir se originaría por un hecho ocurrido a bordo de un crucero a comienzos de año. Según esa versión, los hermanos habrían embriagado a una menor de edad, y Vadhir presuntamente habría abusado de ella mientras José Eduardo se limitaba a presenciar lo sucedido:

Cabe subrayar que se trata de información NO confirmada, difundida por una cuenta de espectáculos en redes sociales, y que ni las autoridades ni los involucrados se han pronunciado al respecto:

Según la denuncia, fue una CHICA MENOR DE EDAD a la que ALCOHOLIZARON en un bar del CRUCERO y después de eso VADHIR DERBEZ VIOLÓ A LA CHICA, mientras que su hermano JOSÉ EDUARDO se dio cuenta de la situación pero no dijo ni hizo nada. X: ‘Doña Carmelita’

Según la versión difundida, la compañía propietaria del crucero también enfrentaría una demanda por haber permitido que una menor de edad ingiriera bebidas alcohólicas:

La demanda también involucra a la EMPRESA NAVIERA y a cierto personal de la misma, quienes serán investigados por haber permitido que una menor de edad consumiera alcohol. Con esta serían ya TRES ACUSACIONES de ABUSO SEXUAL contra VADHIR, hijo de EUGENIO DERBEZ. X: ‘Doña Carmelita’

Mientras tanto, el caso ha provocado diversas reacciones: algunas de respaldo a la presunta víctima y otras de solidaridad con los hijos de Eugenio Derbez.

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