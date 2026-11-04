¿Eugenio Derbez preocupado por Vadhir tras nueva acusación de presunto abuso? Comparte video: “Pidiendo a Dios”

Hace unos momentos, comenzó a circular información de que Vadhir Derbez enfrentaría una nueva acusación de abuso. Según se reportó, se habría convocado una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la República para el próximo 5 de noviembre.

Luego de que esto saliera a la luz, Eugenio Derbez, padre de Vadhir, compartió un enigmático video en redes sociales. ¿Lo defendió? Te contamos todos los detalles.

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Eugenio Derbez publica video tras darse a conocer la nueva denuncia contra su hijo Vadhir / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre la nueva acusación en contra de Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez?

A través de redes sociales, el periodista Irving Pineda informó que habría un nuevo proceso legal en contra de Vadhir Derbez por el delito de violación. Si bien no ofreció muchos detalles, indicó que un despacho jurídico llevaría el caso y que habrían convocado a una conferencia de prensa para hablar más sobre este señalamiento.

Según mencionó, la conferencia se realizará en la Fiscalía General de la República. La cita es el próximo 5 de noviembre, a las 10 de la mañana. Así fue como dio a conocer esta situación mediante su cuenta oficial de X:

“El actor Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, fue acusado otra vez del delito de violación. El caso lo lleva el despacho @VMA_abogados, que convocó a conferencia de medios este jueves 5 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la Fiscalía General de la República”.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la denunciante o cuándo fue exactamente que se comenzó a planear la demanda. En tanto que el tema ha generado muchas opiniones divididas.

Si bien la mayoría cree que el actor podría ser culpable por los señalamientos similares en el pasado, otros consideran que se debería “saber más del caso antes de hacer un juicio”.

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Eugenio Derbez comparte video tras filtrarse la nueva acusación que enfrentaría su hijo por presunto abuso

Muchos han estado al pendiente de las redes sociales de Eugenio Derbez para saber su reacción ante el aparente nuevo caso legal en contra de su hijo Vadhir. Tras hacerse pública la información, el actor compartió un video a través de Instagram.

No obstante, y lejos de lo que se pudiera esperar, no fue sobre algo relacionado con la situación de su vástago. En el clip, mostró a una mantis religiosa que se había encontrado en el camino e hizo una reflexión sobre estos seres vivos:

“Encontré otra mantis religiosa. La llaman mantis religiosa porque luego tiene las manitas así, que parece que está en la iglesia pidiéndole a Dios algún milagro. Son capaces de comerse a un grillo. Super caníbales con animales de su especie”. Eugenio Derbez

De manera oficial, el también productor no se ha pronunciado ante lo que está pasando con Vadhir, lo que ha desatado muchas críticas en redes sociales.

Y es que varios internautas exigen que diga algo al respecto. Incluso lo han llamado “hipócrita” por su silencio cuando hace poco estrenó una serie que justamente trata de una joven que sufrió abuso por parte de un chico millonario.

Eugenio Derbez y el video que compartió tras nueva acusación contra su hijo Vadhir / Redes sociales

¿Qué otras acusaciones por abuso ha enfrentado Vadhir Derbez?

En el pasado, a Vadhir Derbez se le ha señalado de presuntamente haber abusado de mujeres sin su consentimiento. En su momento, TVNotas te mostró documentos en los que se menciona que, en 2009, el actor habría tocado a una mujer sin su consentimiento cuando estaba estudiando en Estados Unidos.

Se mencionó que, en aquel entonces, Vadhir tenía 19 y la chica 15. Presuntamente, la arrinconó en una reja, besó su cuello y la tocó por encima de su ropa. Hubo un proceso legal y el joven se declaró inocente.

En abril de 2026, una modelo aseguró que presuntamente la celebridad la habría obligado a realizar actos de índole sexual mientras trabajaba para él en un video musical. En respuesta, él sostuvo que la chica quiso extorsionarlo en su momento. Sus abogados lograron obtener un amparo, pero se reporta que el caso sigue.

Ante esto, Eugenio siempre trató de mantenerse al margen. En agosto, solo declaró que la acusación de la modelo “ya estaba resuelta”.

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