¿Ana Bárbara y Ángel Muñoz se reconciliaron? Filtran FOTO de ambos en aparente “luna de miel” tras infidelidad

Luego de la presunta separación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz, ambos estarían viviendo una nueva etapa en su vida. Según una FOTO filtrada, estarían en una “luna de miel”, en algo que muchos tomaron como su “reconciliación”. ¿Será que sí?

Ana Bárbara y Ángel Muñoz con rumores de separación / Redes sociales

¿Por qué Ángel Muñoz fue acusado de serle infiel a Ana Bárbara?

Las acusaciones contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, se hicieron virales cuando la periodista Adriana Toval aseguró, durante una transmisión de El gordo y la flaca, que habría sostenido un presunto romance con la pareja de la cantante.

Según el relato de Toval, el contacto entre ambos surgió por razones laborales, pero su constante colaboración habría hecho que la relación cambiara y pasara de una simple amistad a algo más, a partir de septiembre del año pasado:

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adriana Toval

Aunque en algún momento circularon versiones sobre una posible reconciliación, e incluso sobre una supuesta decisión de la cantante de perdonar a su esposo, nunca se confirmó. ¿Será que ya están juntos nuevamente?

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Adriana Toval, la presunta amante de Angel Muñoz, esposo de Ana Bárbara / YT: FAMA PLUS, redes sociales y canva

¿Ana Bárbara y Ángel Muñoz confirman reconciliación con FOTO filtrada?

Los rumores de una presunta reconciliación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz surgieron a partir de la viralización de una imagen compartida por “Andrea show TV”, vía Instagram.

La foto muestra ambos en lo que parece ser una góndola en Venecia, Italia, en la que los dos lucen sonrientes mientras disfrutan del paisaje:

¡Confirmado! Ana Bárbara y Ángel Muñoz están en Italia. Esta es la primera fotografía en la que reaparecen juntos después de meses de polémica por la supuesta infidelidad de Ángel Andrea show TV

El asunto no quedó ahí, el periodista y conductor “Lucho” Borrego aseguró que se puso en contacto con Ángel Muñoz, confirmando la presunta reconciliación:

Él me dice que en el curso de las próximas horas me va a estar contando el feliz momento que sí está viviendo. “Lucho” Borrego

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por Ángel Muñoz, ni por la misma Ana Bárbara, por lo que también se desconoce si la información sea verídica.

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¿Quién es Ángel Muñoz y a qué se dedica?

Ángel Muñoz es conocido por su matrimonio con la cantante Ana Bárbara. Por ese vínculo, su nombre aparece en medios de espectáculos y en redes sociales, aunque también en otras polémicas.

En Instagram, Muñoz comparte fotografías de su vida personal y profesional, además de momentos al lado de la cantante. En su perfil también publica imágenes de su día a día, sus viajes y sus proyectos de trabajo.

En fechas recientes, Ángel Muñoz presuntamente estaría siendo investigado por el FBI tras el supuesto mal uso de sus funciones como trabajador del gobierno en Estados Unidos.

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