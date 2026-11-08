Espíritu de Karla Luna, de las Lavanderas, es captado en imagen de Américo Garza, su ex, y Karla Panini: FOTO

La polémica entre Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza es una de las más conocidas del espectáculo mexicano. A varios años del fallecimiento de Luna, se ha hablado mucho sobre la vida de su ex y su “amiga”. Ahora, luego del Día de Muertos, se dice que la comediante habría podido “visitar” a ambos. ¿Por venganza?

La polémica de Karla Panini y Karla Luna / IG: @kpaninimx / @karlalunatv

¿Qué pasó entre Karla Panini y Karla Luna?

El nombre de Karla Panini siempre se ha asociado con el de Karla Luna, ya que ambas alcanzaron la fama juntas como “las Lavanderas”, hasta que su historia terminó de forma abrupta en lo que muchos calificaron como una “traición”.

Luna estaba casada con Américo Garza, pero en 2014 salió a la luz que Panini, entonces amiga de la conductora, mantenía una relación con él a sus espaldas. Esto puso fin tanto al programa como a su amistad.

En 2016, Américo y Panini contrajeron matrimonio, y apenas un año después Karla Luna murió tras luchar contra el cáncer. El conflicto no quedó ahí: la familia de Luna ha mantenido diversos litigios con Américo por la convivencia y la custodia de las hijas de la pareja.

Todo este escándalo bastó para que Panini se volviera, por decirlo de algún modo, una “persona non grata” para buena parte del público mexicano.

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Las lavanderas, programa exitoso de la TV / Captura de pantalla / Canva

¿Espíritu de Karla Luna acecha a Américo Garza y Karla Panini?

Esta idea comenzó a hacerse viral en redes sociales en las últimas horas, a partir de la imagen compartida por una cuenta de Instagram identificada como “turbioo30", aseguran que Karla Luna se habría hecho presente en una foto de Américo Garza y Karla Panini.

Esto es lo que escribió el creador de contenido en la publicación:

La imagen muestra a Karla Panini y su esposo Américo Garza abrazados junto a un pastel de cumpleaños, mientras que en el fondo (en el área circulada en rojo) los usuarios de internet señalaron una misteriosa silueta que aseguraban correspondía al fantasma de Karla Luna. IG: turbioo30

En comentarios el debate ha ido creciendo, desde quienes creen que puede ser posible el suceso, hasta los que aseguran que es el reflejo de otra persona en el interior:



“ No si sea verdad, pero si me ericé ”,

”, “ Esta historia sí es de miedo ”,

”, “ No maaam*s ”.

Te dejamos la imagen completa, ¿tú sí distingues algo en la imagen?

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¿Qué enfermedad terminó ocasionando la muerte de Karla Luna?

Karla Luna murió a causa del cáncer de colon, diagnóstico que le fue detectado a la conductora en 2015 y desde entonces enfrentó un tratamiento largo y difícil, que incluyó quimioterapias y varias etapas de recaída y recuperación.

Con el paso del tiempo, la enfermedad avanzó y se reportó que había alcanzado otras zonas del cuerpo, como el hígado. A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de su familia, su estado se fue debilitando y falleció en 2017, cuando tenía 41 años.

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