Karla Luna: Su familia sigue lucrando con su nombre, su hermana toma atrevisa decisión, ¡ni muerta la sueltan!

Después de 5 años de una incansable lucha, Karla Luna murió en septiembre de 2017 a consecuencia de cáncer cervicouterino. Sin embargo, ha estado cada vez más presente, ya que su propia familia, aparentemente, ha intentado monetizar a través de su nombre en varias ocasiones.

Erika Luna, hermana de Karla Luna abre página de contenido exclusivo para generar ingresos

Una fuente, quien pidió resguardar su identidad, pero que es muy cercana a la familia, reveló que la hermana de la exintegrante de Las lavanderas, Erika Luna, supuestamente ha buscado la manera de seguir vigente en el medio, y ahora abrió su cuenta en una plataforma para caballeros, y no solo eso, aparentemente pidió ser la protagonista de la bioserie que querían realizar.

“No hay duda de que Karla tardará en descansar en paz. Una vez más, se están presentando temas que la relacionan. Y en esta ocasión se trata de su hermana, Erika. Como era de esperarse, ella no ha quitado el dedo del renglón. Sigue buscando sobresalir a toda costa y sobrevivir”.

Mira: Karla Panini lanzaría inesperado anuncio sobre el amor y su carrera a años de polémica con Karla Luna,reportan

La hermana y la familia de Karla Luna buscan seguir obteniendo beneficios a partir de su nombre / Redes sociales

La fuente afirmó que Erika se dedica a hacer contenido para caballeros por falta de trabajo. “Ahora, Erika está en las mismas. Por más que ha picado piedra no ha conseguido ser lo exitosa que era su hermana. Por eso, a falta de chamba decidió abrirse su página prohibida. Así es, su cuenta de On.. y Telegram. No le quedó de otra más que mostrar su cuerpo”.

“Es una mujer muy guapa, le gusta hacer ejercicio, comer saludable, incluso entrena demasiado. Solo que, al no tener cómo solventar sus gastos, prefirió hacer un contenido mucho más llamativo para el público”.

Karla Luna era el sostén económico de su familia

Además, mencionó que Karla Luna, exintegrante de Las lavanderas era quien mantenía a la familia a flote hasta el día de su muerte.

“Karla Luna era la proveedora de toda la familia, en general. Ella llevó la comida a la mesa y trabajó hasta conseguir una estabilidad económica para ella y los suyos. Por esa razón, Erika y su familia se acostumbraron a tener una vida llena de privilegios”.

La fuente recordó cuando, en 2020, Carlos Vázquez, amigo de Karla Luna, confesó que la familia de la artista intentó aprovecharse de la situación para crear una bioserie. “Solo que el blim blim se les acabó, y ahora andan urgidos por resaltar a través de las polémicas. No soy la única persona que lo ha pensado. Recuerdo que Carlos (Vázquez), amigo de Karla Luna, mencionó que todos ellos buscaron el escándalo mediático y la forma de sacar dinero”.

Mira: ¿Karla Luna rompería el silencio desde el más allá?: Esta es la fuerte petición que hizo para Karla Panini

La hermana y la familia de Karla Luna buscan seguir obteniendo beneficios a partir de su nombre / Redes sociales

¿Qué pasó con la bioserie de Karla Luna y por qué nunca logró concretarse?

Recordemos que, en 2024, Karla Panini y Américo Garza respondieron a la polémica en la que se vieron envueltos y aseguraron que Erika, supuestamente, fabricó testimonios falsos con el fin de llevar la historia de Karla a las pantallas.

“Es bien sabido que lo heredó de su familia. No sé si recuerden que en algún momento intentaron vender la serie de Karla, con el objetivo de seguir vigentes dentro del medio. Solo que, para su mala suerte, no lo consiguieron. A ninguna plataforma de streaming le interesó la idea”.

Aclaró el supuesto motivo por el que la serie ya no se concretó. “No quisieron, porque ellos mismos se quemaron, tanto la hermana como los papás. Pedían mucho dinero. Se la ofrecieron a todo el mundo y, como no saben negociar, se cerraron las puertas con todas las plataformas. Querían mentir y exagerar. Su objetivo era sacar la serie de una forma morbosa y polémica, pero sin pruebas ni fundamentos de nada. ¡Hazme el favor! Contando a su manera el episodio de cuando Karla Panini se metió en el matrimonio de Luna y Américo Garza”.

La hermana y la familia de Karla Luna buscan seguir obteniendo beneficios a partir de su nombre / Redes sociales

Karla Panini y Américo Garza acusaron Erika Luna de crear testimonios falsos en su contra

La misma Karla Panini aseguró que, aparentemente, Erika Luna fabricó testimonios falsos en contra de ella y su esposo, Américo. Dijo que esta chica les daba guiones a las personas para decir cosas falsas.

Incluso, el mismo Américo comentó que Erika hace las cosas por publicidad. Y para colmo, Erika puso de condición ser la protagonista de la serie. Eso no estaba en las negociaciones. O sea, sí o sí tenía que ser ella”.

Finalmente, la fuente opinó sobre el nuevo negocio de Erika: “Eso me hace pensar que no estoy equivocada. Erika siempre ha querido ser parte del medio y busca la manera de resaltar. Quiere que los reflectores la enfoquen, pero ¿a costa de qué?”.

Mira: ¿Karla Panini busca desprestigiar a Karla Luna? La verdad detrás de la amenaza contra su ex mejor amiga

La hermana y la familia de Karla Luna buscan seguir obteniendo beneficios a partir de su nombre / Redes sociales

¿Qué polémicas que han rodeado a la familia de Karla Luna tras su muerte?

Mayo 2020: Carlos Vázquez, maquillista de Karla Luna, nos contó: “Ellos (su familia) quieren hacer una serie de la vida de Karla y sacar dinero. Ella es su minita de oro”.

En 2020: Una mujer nos contó, con pruebas, que en 2018 había sido estafada por Erika Luna con una tanda de más de 80 mujeres, a las que les prometió una operación de busto.

Mayo 2024: Te dimos a conocer que Karla Panini y su esposo, Américo Garza, confirmaron que la hermana de Karla Luna, supuestamente, fabricó testimonios falsos en su contra.

Quizá te interesa: Karla Panini es troleada por una fan EN VIVO: llamada revive polémica con Karla Luna y Américo Garza

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.