Karla Panini lanzaría inesperado anuncio sobre el amor y su carrera a años de polémica con Karla Luna,reportan

Sin duda alguna, Karla Panini se ha consolidado como una de las celebridades más polémicas de México. Hasta el día de hoy, mucha gente la considera la “mujer más odiada del país” por su turbulenta historia de amor con Américo Garza, quien fue el esposo de su amiga y compañera de programa, Karla Luna.

Por mucho tiempo, se ausentó de los medios tradicionales y ha tenido apariciones ocasionales en pódcast digitales, en los que normalmente suele expresar su desinterés por las críticas que sigue recibiendo. Ahora se ha filtrado que, presuntamente, Panini volverá con un nuevo programa que tocará temas sobre el amor. Esto es todo lo que se sabe.

¿Por qué Karla Panini es considerada la “mujer más odiada de México”?

En su momento, Karla Panini fue una de las conductoras y comediantes más queridas de México. Esto gracias a ‘Las Lavanderas’, programa humorístico en el que hacía dupla con Karla Luna. Ambas interpretaban a la ‘Comadre Güera’ y la ‘Comadre Morena’, respectivamente,

Además de ser compañeras de trabajo, lograron construir una gran amistad, mostrando una gran química en pantalla. Todo cambió en 2014. En aquel entonces, Luna contó que había descubierto que su entonces esposo, Américo Garza, y Panini estaban teniendo un romance extramarital. Todo esto mientras ella luchaba contra el cáncer que se le diagnosticó en 2012.

De acuerdo con Luna, descubrió todo tras ver los mensajes en un celular antiguo de él. Reveló que, en dichos mensajes, Panini le exigía a Garza que la tratara mal, pues no soportaba el cariño que le daba en público.

En 2017, Karla Luna murió tras años de terapias por su enfermedad. Un año antes de esto, Panini y Garza se casaron, algo que generó mucha indignación en la gente. Lejos de mostrarse arrepentida o sentirse mal por lo ocurrido, Panini no solo se ha dicho orgullosa de la familia que tiene, sino que también ha bromeado diciendo que “volvería a robarse” a su marido.

¿Karla Panini regresa como conductora?

El nombre de Karla Panini volvió a ganar relevancia después de que el influencer y periodista de espectáculos Pablo Chagra reportara que, presuntamente, la comediante tendría su propio programa de radio.

Sin dar muchos detalles, señaló que la famosa daría “consejos de amor” en su nuevo show y que, al parecer, ya se están trabajando en los promocionales.

Pablo Chagra “Karla Panini regresa. Yo ahorita estoy trabajando en ‘La mejor FM’. Yo había escuchado: ‘no, que el programa de la güera, de la comadre’. Yo había escuchado que iba a venir para lo de las fotos, el programa. Estaba yo para unas fotos cuando escuché que dijeron dos personas: ‘qué buen pe… la Panini, que va a estar haciendo lo de La mejor. Yo como que conecté. Lo que sé y escuché es que va a estar dando consejos de amor.”

Si bien admitió no saber mucho sobre este proyecto, adelantó que se estrenaría en febrero y que los fans de la comediante están esperando con ansias su regreso.

Cabe destacar que, hasta el momento, Karla Panini no se ha pronunciado ante esto, por lo que todo queda en calidad de rumor hasta que se dé más información.

¿Quién es Karla Panini?

Karla Panini nació el 21 de diciembre de 1979. También es conocida como ‘La Comadre Güera’

Es originaria de Monterrey, Nuevo León.

Actualmente tiene 47 años.

Comenzó su carrera en la radio y televisión local.

Su popularidad creció cuando formó parte de ‘Las Lavanderas’.

Tras la denominada “traición” a Karla Luna, se casó con Américo Garza y se convirtió al cristianismo.

Si bien se retiró de los medios tradicionales, ha estado trabajando en generar contenido para sus redes sociales.

Cría a las hijas que Luna tuvo con Garza en su momento, algo que ha creado muchos roces con la familia de la hoy occisa.

