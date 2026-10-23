¿Padre de Ana Bárbara arrestado? Hermana de la cantante habla tras acusaciones de presunto acoso de don Antero

Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara y de Esmeralda Ugalde se mantuvo en la polémica, luego de que aseguraran que fue detenido, luego de ser acusado de presunto abuso y acoso. Ante esto, fue la conductora quien decidió aclarar los detalles. ¿Qué sucedió?

¿Don Antero, padre de Ana Bárbara, fue detenido? / Mezcalent

¿Cómo iniciaron los rumores de presunto abuso del padre de Ana Bárbara con sus hijas?

Todo comenzó cuando Adri Toval (presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara) hizo una declaración que causó polémica en el medio artístico: según su versión, la cantante habría acordado el año pasado conceder una entrevista a un programa para hacer públicas acusaciones “muy delicadas” contra su propio padre.

De acuerdo con lo que contó Toval, los señalamientos se referían a un supuesto abuso sexual cometido contra las dos hijas mayores del matrimonio Ugalde cuando eran niñas, y a que doña Lourdes, la madre de la cantante, habría estado al tanto desde entonces.

La comunicadora aseguró que ese sería el verdadero motivo por el que Ana Bárbara se distanció de su familia:

Ángel Muñóz me había dicho en varias ocasiones que, Ana Bárbara le confesó que, se alejó de su papá porque, supuestamente, don Antero había agredido sexualmente a sus dos hijas mayores y, que su mamá (doña María de Lourdes Motta) lo sabía y guardo silencio. Adri Toval

Cabe señalar que, presuntamente, Ana Bárbara no sería una de dichas “hijas mayores”, por lo que muchos se han puesto a especular sobre los nombres. ¿Qué más se sabe?

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Ana Bárbara junto a su hermana Esmeralda Ugalde / Facebook

Don Antero Ugalde señalado por presunto acoso a una menor de edad

El asunto no paró ahí, pues hace unos tres meses comenzó a trascender que don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, presuntamente acosó a una menor de edad, algo que habría ocasionado su detención.

Don Antero rompió el silencio en aquel momento durante una entrevista a Ventaneando y aseguró que lo confundieron con otro hombre:

Puro cuento, lo que pasa es que hay un fulano que se llama Javier Antero y yo súper que estaba vi*land* a una niña de 11 años y ahí se confundieron (...) pero yo nada que ver, ¿cómo creen? Don Antero Ugalde

Las autoridades aclararon que todo fue un malentendido: la persona arrestada se llama igual que el padre de Ana Bárbara, pero no existe ningún vínculo entre ambos.

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¿Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, acosó a menor de edad? / Redes sociales

Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, habla de la presunta detención de don Antero Ugalde

Luego de las acusaciones en contra de don Antero Ugalde (víctima de una confusión), fue su hija Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, quien decidió responder a la supuesta detención de su padre.

Frene a los rumores, la también conductora, dijo lo siguiente:

No, imagínate. No, no, no. Mi papá ya 84 años, que está en su ranchito, a gusto con sus vacas. (...) Mi papá es un señor muy recio, chapado a la antigua. Esmeralda Ugalde

Por tanto, Esmeralda Ugalde desestimó aquella noticia que circuló en redes sociales, y hasta la propia policía del estado confirmó que no se trataba del padre de Ana Bárbara.

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