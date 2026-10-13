Presunta amante de Ángel Muñoz reacciona a la supuesta reconciliación de él y Ana Bárbara: “Está mayorcita”

La relación entre Ángel Muñoz y Ana Bárbara parece haberse retomado, y ante este escenario, fue la presunta amante del todavía esposo de la cantante, quien dio una fuerte opinión sobre la fotografía que confirmaría la reconciliación. ¿Enojada con la decisión?

Adriana Toval, presunta amante de Ángel Muñoz / Redes sociales

¿Por qué acusaron a Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, de haberle sido infiel a la cantante?

Las acusaciones contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, se viralizaron hace algunos meses, luego de que la periodista Adriana Toval afirmara, en una emisión de El gordo y la flaca, que él habría mantenido un supuesto romance con ella.

De acuerdo con lo que contó Toval, se conocieron por motivos de trabajo, pero su constante contacto habría transformado la relación, la cual, dejó de ser una amistad para convertirse en algo más:

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adriana Toval

Tras esto, se llegó a manejar la posibilidad de que el divorcio estaba casi firmado, pero que, presuntamente, Ángel habría hecho todo para evitar que su separación se llevara a cabo. ¿Qué ocurrió después?

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Angel Muñoz habría sido infiel a Ana Bárbara con Adriana Toval / YT: FAMA PLUS, redes sociales y canva

¿Ángel Muñoz y Ana Bárbara confirmaron su reconciliación con presunto viaje?

Los rumores de una posible reconciliación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz inciaron hace unos días, tras hacerse viral una imagen publicada en Instagram por la cuenta de espectáculos “Andrea show TV”.

En la foto se les ve a ambos, aparentemente a bordo de una góndola en Venecia, Italia, abrazados y con una clara complicidad:

¡Confirmado! Ana Bárbara y Ángel Muñoz están en Italia. Esta es la primera fotografía en la que reaparecen juntos después de meses de polémica por la supuesta infidelidad de Ángel. IG: Andrea show TV

El asunto no terminó ahí: el periodista y conductor Lucho Borrego, aseguró haberse puesto en contacto con Ángel Muñoz, quien supuestamente le confirmó la supuesta reconciliación:

Él me dice que en el curso de las próximas horas me va a estar contando el feliz momento que sí está viviendo. Lucho Borrego

Sin embargo, ni Ángel Muñoz ni la propia Ana Bárbara han confirmado esta versión, por lo que tampoco se sabe si es cierta.

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Presunta reconciliación de Ana Bárbara y Ángel Muñoz / IG: andreashowtv

¿Cómo reaccionó la presunta amante de Ángel Muñoz, a la supuesta reconciliación con Ana Bárbara?

En una reciente participación de Adri Toval, supuesta amante de Ángel Muñoz, en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la periodista reaccionó a la foto viral que presuntamente confirma la reconciliación.

Toval aseguró que este tema para ella “ya es cosa del pasado":

La verdad cuando la vi, ya no sentí absolutamente nada. Una pareja normal que está de viaje, disfrutando. Adri Toval

Sin embargo, muchos tomaron las declaraciones de Adri como un posible ataque a Ana Bárbara, ya que tras el supuesto “perdón” de la cantante, cree que la situación tiene un trasfondo:

Ella es una mujer que ya está bastante mayorcita, sabe lo que hace. Ella sabe que en este momento no tiene lo que merece, si no lo que necesita. Adri Toval

Esta información no ha sido confirmada ni por Ana Bárbara ni por Ángel Muñoz, aunque se llegó a mencionar que ambos luchaban por salvar su matrimonio. ¿Será que sí?

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