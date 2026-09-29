¿Romina Marcos está embarazada? Polémico VIDEO con Laura Salazar, su novia, desata rumores en redes: “Bebé abordo”

Desde hace un año, Romina Marcos y su novia, la doctora Laura Salazar decidieron dar el siguiente paso en su relación y mudarse juntas, por lo que no sería una sorpresa que ambas decidieran formalizar aún más su vinculo, ¿con un hijo?

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Romina Marcos / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de embarazo de Romina Marcos?

Después de la publicación de su último video en redes sociales en el que sale bailando al lado de su novia, Romina Marcos levantó sospechas de un posible embarazo.

En el clip se ve a la hija de Niurka lucir un top que deja su vientre al descubierto, además de pantalones anchos que le dan un aire más casual al outfit.

Romina Marcos con Laura Salazar / Foto: Redes sociales

En los comentarios varios usuarios señalaron que les parecía que Romina Marcos podría estar en la dulce espera. Estos fueron algunos comentarios:



“¿Está embarazada o vi mal?”

“Como que tiene pancita de que viene bebé en camino, conste no afirmo, solo lo que se ve”

“Pensé que estaba embarazada”

El video colgado en redes sociales apenas tiene una horas de haber sido publicado, por lo que hasta el momento Romina Marcos no ha salido a desmentir o aceptar los rumores.

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Romina Marcos y su deseo de ser madre con Laura Salazar

Después de hacer pública su relación con Laura Salazar, Romina Marcos confesó que ambas ya habían tocado el tema de formar una familia, y eso incluía los hijos.

A pesar de su gran deseo por ser mamá, la hija de Niurka declaró que muy probablemente ella no sería la que llevaría el embarazo de ambas, pues incluso ha llegado a pensar que es estéril o que le costaría mucho trabajo gestar, por lo que Laura Salazar sería quien se sometería a este proceso de dar vida.

“Yo no tengo esa necesidad de maternar y ser mamá y cuidar, yo vengo a otra cosa a esta vida. Mi propósito es otro, es ayudar desde otros lugares, es hacer otras cosas, es a través de mí” Romina Marcos

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Romina Marcos enfrenta críticas por su apariencia y lanza mensaje. / Foto: Redes sociales

¿Qué ha dicho Romina Marcos ante los rumores de embarazo que la han rondado?

Esta no es la primera vez que surgen rumores sobre un posible embarazo de Romina Marcos, pues en más de una ocasión los usuarios de redes sociales han buscado criticar a la influencer.

Como es bien sabido, Romina es ferviente defensora del movimiento body positive, por lo que cuando recibe críticas no se ha quedado callado señalando que está orgullosa de su cuerpo, mismo que refleja que es una mujer fuerte y curvilínea, tal y como su madre, sus abuelas y sus ancestras.

Recientemente Romina Marcos protagonizó un acalorado momento con Ferka, luego de que ambas hablaran sobre la polémica de Manlyk González y Mónica Escobedo, ¿quién tuvo la razón?