Hijo de Roberto Palazuelos sufre fuerte episodio al salir de la universidad; ¡estuvo en riesgo tras ser encañonado!

Semanas después de que Roberto Palazuelos se vistió de luto al despedir a su amigo Jorge Kahwagi, el actor y empresario acudió al programa El minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, donde se sinceró sobre un terrible episodio que vivió su hijo y cómo lo afrontó. ¿Su vida estuvo en riesgo? ¡Te contamos los detalles!

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Roberto Palazuelos recuerda terrible episodio que vivió su hijo. / Captura de Pantalla

¿Cuál fue el terrible episodio que vivió el hijo de Roberto Pazaluelos?

Durante su participación en El minuto que cambió mi destino, Roberto Palazuelos contó que su hijo sufrió un asalto al salir de la universidad. Actualmente, el joven se encuentra en México estudiando una carrera, luego de haberse graduado como teniente en una escuela militar de Estados Unidos:

“Lo acaban de asaltar saliendo de la Universidad. En un alto, le pusieron una pistola en la cabeza”. Roberto Palazuelos

De acuerdo con el empresario, al enterarse de lo sucedido le comentó a su hijo que solo se trataba de cosas materiales e inmediatamente procedieron para que lo ocurrido no pasara a mayores, pues lo despojaron de su celular y cartera. “Yo lo que le digo es que son cosas materiales. El teléfono estaba asegurado, la cartera, pues inmediatamente cancelamos todo”, explicó.

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Roberto Palazuelos se sincera sobre el terrible episodio que vivió su hijo. / Instagram: @robertopalazuelosbadeaux

¿Cuál es la carrera que el hijo de Roberto Palazuelos está estudiando en México?

Hace un par de años, Roberto Palazuelos compartió en redes sociales el orgullo que sentía al ver a su hijo convertirse en oficial de una escuela militar de Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, el empresario publicó una fotografía de su primogénito acompañada por el texto:

“Felicidades por tu ascenso, hijo. Te has ganado a pulso todo y hoy ya eres oficial. Aprendiste a obedecer y disciplinarte; hoy te conviertes en líder y jefe. Eres mi orgullo, mi sangre y mi legado, te amo”. Roberto Palazuelos

Ahora, tras dos años de aquella publicación, Roberto Palazuelos volvió a hacer evidente el orgullo que siente por su primogénito. En entrevista con el programa De primera mano, compartió que el joven se encuentra estudiando la carrera de Derecho en México y los logros no han parado.

“Me tiene con un orgullo… Está estudiando la universidad. Le acaban de mandar una carta de la universidad porque fue escogido entre los más altos promedios y por su participación. Acaba de empezar a litigar en un despacho super importante”. Roberto Palazuelos

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Roberto Palazuelos siente gran orgullo al hablar de los logros de su único hijo. / Captura de pantalla

¿Cuántos hijos tiene el actor y empresario Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos, conocido en el espectáculo como ‘El Diamante Negro’, solo tiene un hijo: Roberto Palazuelos Badeaux , a quien le dio la bienvenida durante su matrimonio con la regiomontana Yadira Garza.

a quien le dio la bienvenida durante su matrimonio con la A diferencia de su famoso padre, el joven no eligió el mundo del entretenimiento. Roberto Palazuelos Jr. decidió formarse en la disciplina militar, graduándose como teniente en Estados Unidos .

. Posteriormente regresó a México para continuar con sus estudios universitarios en la carrera de Derecho , donde ya destaca por su alto rendimiento académico y sus primeros pasos en el ámbito legal.

, donde ya destaca por su alto rendimiento académico y sus primeros pasos en el ámbito legal. Actualmente, Roberto Palazuelos siente un enorme orgullo al hablar de su primogénito y de los logros que ha cosechado a su corta edad, pese al terrible momento que vivió recientemente.

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Así lo contó el terrible episodio Roberto Palazuelos: