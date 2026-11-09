Aylín Mujica y su ex reaparecen juntos para honrar la memoria de su hijo, Mauro Menéndez: “Con amor”

Aylín Mujica sigue sumamente afectada por la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, suscitada el 16 de julio de 2026. Tanto en entrevistas como en algunos proyectos, la actriz ha manifestado el gran dolor que carga por esta pérdida.

Hace algunas horas, la también exparticipante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ sorprendió a todos al compartir una fotografía junto a su exesposo, Osamu Menéndez, con una emotiva dedicatoria para su hijo. Te contamos los detalles.

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Osamu Menéndez es el papá de Mauro Menéndez / Redes sociales

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

En julio pasado, se confirmó la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 32 años. Según información corroborada con los familiares, semanas antes el joven tuvo un catarro que se volvió neumonía.

Si bien no estaba completamente recuperado, viajó a la isla de Barbados, en el Caribe. La propia Mujica mencionó en una entrevista que su hijo sufrió varios infartos en el hospital.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado… Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’… Siete veces lo revivieron”, indicó.

Por su parte, el padre del DJ declaró en una ocasión que Mauro tenía una adicción al vape (cigarro electrónico) y considera que eso fue lo que influyó en su deceso.

Algo que impactó al público fue la fortaleza mental de Mujica. Y es que decidió seguir en Top Chef VIP. Dijo que lo hacía para honrar la memoria de su hijo, quien hubiera querido que continuara con sus proyectos pese a todo.

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Mauro Menéndez murió el 16 de julio de 2026 / Redes sociales

Así fue como Aylín Mujica y Osamu Menéndez honraron la memoria de su hijo, Mauro Menéndez

A través de redes sociales, Aylín Mujica compartió una serie de imágenes junto a su exesposo y su familia frente al mar. Como se sabe, la actriz había mencionado anteriormente que deseaba depositar los restos de su hijo en el Arrecife Memorial de Neptuno, un cementerio submarino ubicado frente a la costa de Key Biscayne en Florida.

Justamente, la actriz, Osamu Menéndez, parte de la familia de ella y Violeta, la otra hija de Mujica, se habrían reunido para hacer este proceso. En su post en Instagram, escribió lo siguiente:

Aylín Mujica “Hoy elevamos nuestras oraciones al cielo, pidiendo que tu alma, nuestro amado Mauro, siga su camino hacia la luz y la eternidad. Hoy, tus papás te recordamos con el amor más profundo que puede existir, ese que ni la muerte puede apagar, porque hay amores que no conocen despedidas y almas que jamás dejan de acompañarnos”.

Su publicación no pasó desapercibida y muchos fans, así como colegas del medio artístico, aplaudieron la valentía que tanto ella como su exesposo han mostrado en estos momentos tan complicados.

¿Por qué Aylín Mujica y Osamu Menéndez se divorciaron?

El matrimonio de Aylín Mujica y Osamu Menéndez duró tres años. Se conocieron en 1992 en Cuba y al año siguiente contrajeron nupcias. En 1994, nació su primer y único hijo juntos; Mauro Menéndez.

En 1996 se separaron. Ella se fue por un tiempo a México en busca de mejores oportunidades de trabajo, mientras que el menor quedó a cargo de su padre. Tiempo después, el pequeño regresaría a su lado.

Según mencionó la actriz tiempo después, la separación se habría dado por infidelidades de él. Con el tiempo, logró perdonarlo y actualmente llevan una relación cordial.

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