El pasado 25 de noviembre, se cumplieron 20 años de la trágica muerte de Valentín Elizalde, uno de los cantantes más queridos de México. Tenía 27 años cuando fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas.

En los últimos años, ha tomado fuerza un rumor que apunta a que, supuestamente, Peso Pluma sería hijo biológico de Valentín. Te contamos todo lo que se sabe detrás de esta especulación.

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Peso Pluma es un cantante de corridos tumbados / Mezcalent

¿Cuándo y cómo murió Valentín Elizalde?

Como se mencionó anteriormente, el asesinato de Valentín Elizalde ocurrió durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006. El cantante iba saliendo de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Cuando estaba a bordo de su camioneta, unos criminales lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Además del cantante, el mánager y el conductor murieron en el lugar. El único sobreviviente fue Fausto ‘Tano’ Elizalde, quien resultó herido. Muchos sospechaban que él pudo haber orquestado el atentado armado.

El 27 de noviembre se realizó su funeral en Jitonhueca, Sonora, y al día siguiente, su cuerpo fue sepultado en un mausoleo familiar dentro del cementerio municipal de Guasave, en Sonora.

Hay muchas teorías sobre el motivo; la más aceptada es que habría hecho enojar a unos criminales por interpretar ‘A mis enemigos’ durante su última presentación. Se decía que los delincuentes le habían advertido que no la cantara.

En 2008, se detuvo a un hombre apodado ‘el Flander I’ por su posible implicación en el crimen. No obstante, al año siguiente fue liberado. En 2014, se reportó su deceso. Por otra parte, también se arrestó al ‘Hummer’. Aunque nunca se comprobó su participación en los hechos, recibió una sentencia de 35 años por otros delitos.

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Valentín Elizalde murió en noviembre de 2006 / Mezcalent

Aseguran que Peso Pluma es el hijo perdido de Valentín Elizalde

Desde hace varios años, Peso Pluma, quien hace unos meses terminó su relación con Kenia Os, ha sido señalado como el “hijo perdido” de Valentín Elizalde. El rumor nació en redes sociales por el gran parecido que existe entre los artistas.

También se dice que el cantante de corridos tumbados tiene una voz “similar” a la de Elizalde. Muchos creen que el joven sería su “vástago perdido”, ya que para nadie era un secreto que el hoy occiso tenía afición por las mujeres.

Para tristeza de muchos, esta teoría no es real. En su momento, la madre de la ‘Doble P’ lo desmintió, aunque reconoció que el rumor le daba risa.

“Solo no reímos, obviamente, y qué bueno que lo comparen con él porque él gustaba mucho, le gustaba mucho a toda la gente”. Mamá de Peso Pluma

Por otra parte, el artista llegó a decir que admira mucho a la fallecida celebridad, a quien considera una de sus inspiraciones para hacer música:

“Híjole, pues… pues para mí lo escuché casi toda mi niñez; es algo muy padre, pero creo que cada quien su camino. Mis respetos para la familia Elizalde; mis respetos para Valentín, que descanse en paz. Siempre fue y va a ser una de mis inspiraciones”, puntualizó.

La mamá de Peso Pluma ha negado que su hijo sea vástago de Valentín Elizalde / Redes sociales

¿Cuántos hijos tuvo Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde tuvo un total de tres hijas, producto de matrimonios diferentes, quienes son:

Gabriela Elizalde: Es la hija mayor del cantante, fruto de su relación con Gabriela Sabag. Se mantiene alejada de los reflectores.

Es la hija mayor del cantante, fruto de su relación con Gabriela Sabag. Se mantiene alejada de los reflectores. Valeria Elizalde : Hija de Blanca Vianey Durán. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, es influencer y es madre de una niña.

: Hija de Blanca Vianey Durán. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, es influencer y es madre de una niña. Valentina Elizalde: Ha seguido los pasos de su padre y ha lanzado algunas canciones en los últimos años.

Durante el aniversario luctuoso de su padre, Valentina le dedicó el siguiente mensaje:

“El cariño de la gente se lo ganó por su forma de ser, su carisma y esa sencillez que algunos rabian por tener. Gracias a todos sus fans que hasta su último día lo ayudaron a ser ídolo para siempre, no solo el artista del momento, como él tanto quería”.

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