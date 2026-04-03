Valentín Elizalde: nuevo peritaje revela giro inesperado a casi 20 años de su muerte ¿fue planeado?

A casi dos décadas del asesinato de Valentín Elizalde, una revelación inesperada vuelve a sacudir uno de los crímenes más comentados de la música regional mexicana. La verdad que durante años se dio por sentada podría no ser completa… o incluso estar equivocada.

Recordamos que el cantante, conocido como ‘el Gallo de oro’, fue atacado junto a parte de su equipo de trabajo tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Las autoridades investigaron el caso, pero con el paso del tiempo el expediente quedó en una especie de limbo: no cerrado oficialmente, pero tampoco esclarecido del todo.

Ahora, cuando el próximo 25 de noviembre de 2026 se cumplirán 20 años de su muerte, un nuevo peritaje encontrado por la madre del artista podría cambiar la narrativa que se ha contado durante años.

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Valentín Elizalde habría revelado como quería morir / Captura de pantalla redes sociales

¿Nuevo peritaje en el caso Valentín Elizalde cambiaría la versión oficial de su muerte?

La posibilidad de reescribir la historia salió a la luz gracias a Francisco, Joel y ‘el Flaco’ Elizalde, hermanos del fallecido cantante, quienes hablaron del tema durante una entrevista para Ventaneando.

Aunque la charla originalmente giraba en torno a un próximo show, el tema inevitablemente se desvió al asesinato del ‘Gallo de oro’, donde confirmaron que sí existe documentación relevante que podría aportar claridad al crimen.

Sin embargo, también dejaron claro que no es un tema que esté en sus manos resolver.

“Las autoridades piden que sus hijas, ya como mayores de edad, vayan por esos documentos y busquen la forma de aclararlo. Desgraciadamente no se ponen de acuerdo. Mi mamá claro que tiene cosas que son importantes y, sobre todo, cosas que pueden aclarar un poco más el caso, pero ya no nos toca a nosotros, le toca a sus hijas”, declararon.

Esta revelación ha llamado la atención porque, hasta ahora, se desconocía la existencia de un peritaje alternativo, lo que abre la puerta a nuevas líneas de investigación en un caso que parecía estancado.

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¿Por qué las hijas de Valentín Elizalde serían clave para reabrir y esclarecer el caso del ‘Gallo de oro’?

Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con las hijas del cantante Valentín Elizalde, quienes actualmente ya son mayores de edad y, de acuerdo con los propios tíos, serían las únicas con facultad legal para solicitar y revisar estos documentos.

La familia Elizalde ha sido cuidadosa al hablar del tema, pero dejó entrever que la falta de consenso entre las herederas ha complicado que se avance en el esclarecimiento.

Este detalle ha generado especulación entre seguidores del cantante, pues se cree que el material podría confirmar o desmentir oficialmente las versiones que han circulado durante años sobre las razones detrás del ataque.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente si las jóvenes ya solicitaron el peritaje ni si planean hacerlo en el corto plazo, lo que mantiene el caso en completa incertidumbre.

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Ellas son las hijas de Valentín Elizalde / Redes sociales

¿Valentín Elizalde murió por una canción? La versión que dio un supuesto testigo sobre el crimen

En medio de la reaparición del caso, una confesión hecha por un hombre identificado como “Tango”, quien se presentó como exsicario, volvió a encender la polémica. El sujeto habló en una entrevista para el creador de contenido GAFE423, donde relató su versión sobre lo ocurrido la noche en que fue asesinado el intérprete.

Exsicario “Fue por la canción. El comandante se dio cuenta de que venía para acá, él ya sabía que le hacía apología a la gente de Sinaloa, habló con el representante, le dijo que no cantara la canción que dedicó. El vato se la aventó 3 veces, al principio, en medio y al final. Fue una ofensa directa para el señor y para el cartel. Un mensaje directo de la gente de Sinaloa”

Aunque no mencionó el nombre del tema, desde hace años se ha especulado que se trataba de ‘A mis enemigos’, una canción que generó controversia incluso antes del asesinato.

El testimonio continuó con un relato todavía más crudo: “No entendió, no hizo lo que se le pidió. A ese hombre no se le tentaba el corazón para darle piso a nadie. Se le mandó la orden a la operativa para que lo cazaran saliendo (del show) y lo llenaran de plomo. Fue por esa canción”.

¿El nuevo peritaje del caso Valentín Elizalde confirmaría o desmentiría la versión más difundida?

Pese al impacto de estas declaraciones, la familia Valentín Elizalde no se ha pronunciado oficialmente sobre el testimonio de “Tango”, ni se sabe si dicha versión forma parte de la carpeta de investigación.

Es aquí donde el nuevo peritaje cobra relevancia: podría respaldar, matizar o contradecir lo que durante años se ha repetido como la causa del asesinato del ‘Gallo de Oro’.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional, y el contenido exacto del peritaje sigue siendo desconocido para la opinión pública.