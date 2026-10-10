¿Quién mató a Valentín Elizalde? Su hija busca reabrir el caso para descubrir la verdad detrás del crimen

El próximo mes de noviembre se cumplen 20 años del trágico asesinato de Valentín Elizalde. El hecho vuelve a ser tendencia luego de que una de sus hijas declarara querer reabrir el caso para “saber la verdad”. Te contamos lo que se sabe.

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Hija de Valentín Elizalde / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de Valentín Elizalde?

Todo ocurrió durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Valentín Elizalde salía de una presentación en Tamaulipas a bordo de su camioneta Chevrolet Suburban negra. En el vehículo se encontraban su chofer, su representante y su primo Fausto ‘Tano’ Elizalde.

De acuerdo con informes oficiales, dos coches les cerraron el paso y varios hombres armados comenzaron a disparar. En la escena, se hallaron más de 60 casquillos. El único sobreviviente del ataque fue Tano.

Este último declaró que logró salvarse tras salir de la camioneta y correr. Solo recibió un impacto en el brazo. Por mucho tiempo, se teorizó que él fue quien supuestamente orquestó el ataque. También se especuló que el crimen se debió a que Valentín interpretó la canción ‘A mis enemigos’ en su último concierto, pese a que ya le habían advertido antes que no lo hiciera.

A lo largo de los años se investigó a fondo lo ocurrido y hasta se detuvo a dos sospechosos: Raúl ‘N’ y Jaime ‘N’, también conocido como ‘el Hummer’. No obstante, nunca se comprobó su culpabilidad legalmente y se les imputaron otros delitos relacionados con la venta de sustancias. De manera extraoficial, se dice que Raúl murió hace algunos años.

En su momento, un supuesto criminal atestiguó que, presuntamente, Valentín fue amenazado previo a su presentación en Tamaulipas. Le advirtieron que no cantara ‘A mis enemigos’. Debido a que hizo caso omiso, ordenaron su muerte.

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Valentín Elizalde murió en 2006 / Redes sociales

Hija de Valentín Elizalde quiere descubrir la verdad sobre la muerte de su padre

En una entrevista reciente con el programa ‘Ventaneando’, Valentina Elizalde, hija de Valentín Elizalde, declaró que quiere que un nuevo peritaje se integre al expediente del caso de su padre. Dicho peritaje habría sido localizado por su abuela paterna y cree que podría esclarecer lo ocurrido.

Señaló que ya tiene un abogado en Guadalajara que se “está encargando de todo”. Si bien admitió que ya ha pasado mucho tiempo, tiene fe en que “la verdad salga a la luz”, pues considera que las cosas “no se pueden quedar así”.

También dejó ver que sus hermanas no estarían muy involucradas en el tema, pues confesó que su relación sigue siendo complicada.

“Yo sí estoy en contacto con un abogado de Guadalajara para que eso se vaya moviendo. No es fácil porque ya pasó mucho tiempo, pero yo trato de hacer lo que está a mi alcance. Yo siento que eso no se puede quedar así. Yo creo que sí (mis hermanas están involucradas). Se necesita el permiso de las tres, pero no sabría qué tan dispuestas estén para ese tipo de cosas. Todavía está igual (la relación). La verdad es que la tenemos parada”. Hija de Valentín Elizalde

Finalizó diciendo que cada aniversario luctuoso de su papá es muy doloroso para ella, pero que ha sabido sobrellevarlo al recordar las buenas cosas que tenía el llamado ‘Gallo de oro’.

¿Cuántos hijos tuvo Valentín Elizalde?

Como se sabe, Valentín Elizalde tuvo muchos romances a lo largo de su relativamente corta vida. No obstante, solo tuvo tres hijos con tres mujeres distintas. Te decimos quiénes son:

Gabriela Elizalde: Es la hija mayor, producto de su matrimonio con Gabriela Sabag.

Valeria Elizalde: Es la segunda hija, nacida de su relación con Vianey Durán.

Valentina Elizalde: Es la hija menor, fruto de su relación con Azucena Rincón.

Si bien las tres eran muy pequeñas cuando murió su padre, lo recuerdan con mucho cariño en cada aniversario luctuoso. Solo la menor quiso seguir los pasos del cantante y actualmente está trabajando en su propio proyecto musical.

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